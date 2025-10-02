Deux avions d'Endeavor Air sont entrés en collision mercredi soir sur une piste de l'aéroport LaGuardia à New York. L'accident a fait deux blessés légers parmi les 93 passagers et membres d'équipage.

Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Deux appareils sont entrés en collision mercredi soir sur une piste de l'aéroport de LaGuardia de New York blessant légèrement deux personnes, ont annoncé les autorités aéroportuaires et la compagnie Delta Air Lines. L'accident impliquant deux appareils de la compagnie régionale de Delta, Endeavor Air, est survenu à 21H58 locales (01H58 GMT) alors qu'un des avions atterrissait tandis que l'autre s'apprêtait à décoller, selon les autorités aéroportuaires.

Une personne a été hospitalisée après avoir subi «des blessures ne mettant pas sa vie en danger», ont indiqué les autorités aéroportuaires. La compagnie Delta a indiqué de son côté qu'un membre de l'équipage avait été très légèrement blessé. Les deux appareils sont des Bombardier CRJ900. L'aéroport, l'un des plus fréquentés des Etats-Unis, n'a pas été fermé.

Contact entre l'aile et le fuselage

Delta, la société mère d'Endeavor Air, a déclaré qu'elle allait «coopérer avec toutes les autorités compétentes pour examiner» les mesures de sécurité à la suite de ce que la compagnie aérienne a décrit dans un communiqué comme «une collision à faible vitesse pendant le roulage».

Selon la compagnie, une aile de l'avion qui s'apprêtait à décoller est entrée en contact avec le fuselage de l'avion qui venait d'atterrir. Les deux appareils transportaient un total de 93 passagers et membres d'équipage, a précisé la compagnie.