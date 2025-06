Donald Trump a déclaré, jeudi, lors d'un événement que Washington avait «signé» un accord commercial avec la Chine, sans donner plus de détails. Un responsable de la Maison Blanche a précisé plus tard qu'un accord sur les terres rares avait été validé par les deux pays.

Trump a annonce avoir «signé» un accord avec la Chine sur les terres rares. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

La Maison Blanche a fait état jeudi d'avancées en matière d'échanges commerciaux avec la Chine, un responsable précisant que les deux parties avaient validé un accord qui porte notamment sur l'accélération des expéditions de terres rares vers les Etats-Unis. Donald Trump a déclaré lors d'un événement que Washington «venait de signer» un accord concernant le commerce avec la Chine, sans donner plus de détails.

Un responsable de la Maison Blanche a par la suite précisé à l'AFP que les Etats-Unis et la Chine avaient validé l'accord convenu lors de négociations précédentes entre les deux pays. Interrogé sur la brève déclaration de Donald Trump, le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a fait référence sur Bloomberg TV aux négociations de Londres, affirmant que l'accord-cadre, qui nécessitait une approbation au plus haut niveau, avait maintenant été «signé et scellé».

Dans la lignée des accords de Londres

Mi-juin, Washington et Pékin s'étaient accordés à Londres sur un «cadre général» pour lisser leurs différends commerciaux, laissant le soin à leur président respectif de le valider. Ces négociations faisaient suite à de premières discussions en mai à Genève qui avaient abouti à un accord temporaire pour réduire les droits de douane qu'ils s'imposaient.

Les terres rares chinoises constituaient un enjeu clé des négociations menées dans la capitale britannique, les Etats-Unis souhaitant rétablir le rythme des expéditions de ces métaux stratégiques, jugé actuellement trop bas par la Maison Blanche. Ces matières premières sont cruciales pour les batteries électriques, les éoliennes ou les systèmes de défense (missiles, radars, satellites).

Pékin attendait pour sa part que Washington reconsidère certains contrôles aux exportations sur les produits américains à destination de la Chine. Cette demande concernait notamment le secteur de la technologie.