Des tirs israéliens font 20 morts à Gaza

L'Iran confirme avoir attaqué Israël «avec succès» et promet des frappes encore «plus dévastatrices»

L'Iran a affirmé lundi avoir frappé «avec succès» Israël avec une salve de missiles qui ont touché plusieurs villes du pays, promettant des frappes «plus dévastatrices contre les cibles vitales» israéliennes.

«Une nouvelle vague d'attaques des Gardiens de la Révolution (...) a permis à des missiles d'atteindre avec succès et efficacité les cibles» en Israël, a affirmé dans un communiqué l'armée idéologique de la République islamique.

Elle a salué une opération menée à bien «malgré le soutien total des Etats-Unis et des puissances occidentales et la possession des technologies de défense les plus modernes».

Les Gardiens ont promis la poursuite d'«opérations efficaces, ciblées et plus dévastatrices contre les cibles vitales» pour Israël, rendant hommage à Mohammad Bagheri, Hossein Salami et Amirali Hajizadeh, les trois plus hauts responsables militaires iraniens tués depuis le début des frappes aériennes israéliennes sur l'Iran vendredi.

