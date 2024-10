Le citoyen allemand d'origine iranienne Jamshid Sharmahd a été exécuté lundi 28 octobre par le régime des mollahs. On lui reprochait d'être «hostile à la République». Photo: imago/Future Image

Hamid Enayat, politologue en collaboration avec le Conseil national de la Résistance iranienne

Le lundi 28 octobre, le régime iranien a exécuté Jamshid Sharmahd, un citoyen allemand d'origine iranienne, après quatre années de torture et d'emprisonnement. Jamshid Sharmahd avait été enlevé par les forces de renseignement du régime en août 2020 à Dubaï, puis transféré en Iran.

Si cette action du régime reste sans réponse de la part des gouvernements occidentaux, elle entraînera une intensification des activités terroristes du régime en Europe et aux États-Unis.

Passivité des Occidentaux

Il y a quatre ans, lors de son enlèvement, le Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI) avait averti des conséquences du silence et de l'inaction des gouvernements occidentaux, déclarant: «Il est temps pour l'Allemagne et les États-Unis de protester fermement, de condamner sévèrement cet acte et de porter l'affaire devant le Conseil de sécurité des Nations unies, afin de contraindre le régime à remettre Jamshid Sharmahd à la justice allemande pour toute enquête.»

Le CNRI avait également souligné que «les gouvernements européens et les États-Unis ne devraient pas rester silencieux face à cet acte du régime et ne doivent pas devenir des outils aux mains des mollahs et de leurs manœuvres et actions terroristes.»

Un régime encouragé par le silence

Dans un communiqué du 1er novembre 2020, le CNRI avait demandé aux gouvernements de la Suède, de la France et de l'Allemagne de surveiller et d'agir dans les affaires d'enlèvement et de procès de Farajollah Kaabi Asywad, réfugié en Suède, Jamshid Sharmahd, citoyen allemand, et Rouhollah Zam, réfugié en France, menés par la dictature terroriste au pouvoir en Iran, et d'exiger le retour de ces trois personnes en Suède, en France et en Allemagne. Le CNRI avait également déclaré que les dirigeants du régime devaient être poursuivis en justice pour enlèvements et multiples actes de terrorisme en dehors de l'Iran.

Maryam Radjavi, leader de l’opposition iranienne, a réaffirmé aujourd’hui que si l’on se contente de condamnations verbales, le régime se sentira encouragé à poursuivre ses enlèvements et prises d’otages.

Elle a également souligné que l’acte de libérer le terroriste Assdollah Assadi, arrêté et condamné en Belgique pour un projet d'attentat à la bombe contre un grand rassemblement de l'opposition iranienne auquel participaient des personnalités politiques américaines et européennes, ainsi que la libération d’Hamid Nouri, condamné en Suède à 20 ans de prison pour son rôle dans le massacre des prisonniers politiques de 1988 en Iran, ont rendu le régime encore plus audacieux dans ses actions terroristes et criminelles. Le ministère du renseignement et le Corps des Gardiens de la Révolution doivent être inscrits sur la liste des organisations terroristes.

Des sanctions demandées

Maryam Radjavi a exhorté les gouvernements d'Allemagne, de Suède et de France à porter sans délai les trois cas d'enlèvements ayant conduit à des exécutions devant le Conseil de sécurité des Nations unies et à demander des sanctions contre le régime iranien.

Elle a également insisté sur l'expulsion des agents et mercenaires du renseignement et des Gardiens de la Révolution de l'Europe et des pays de l'Union européenne, ainsi que sur la fermeture des ambassades du régime, qui sont des centres de terrorisme, d'espionnage et de préparation d'attentats.