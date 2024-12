Il y a 23 ans, l'Américaine Kirstin Lobato avait été jugée pour le meurtre d'un homme et condamnée à la prison ferme. En 2017, elle a été disculpée et s'est vue accorder des plusieurs millions de dollars de dommages et intérêts.

Kirstin Lobato, 41 ans, a passé de longues années en prison alors qu'elle était innocente.

Angela Rosser

En 2001, Kirstin Lobato, alors âgée de 18 ans, a été accusée d'avoir tué Duran Bailey, un homme sans-abri. Ce dernier avait été retrouvé près d'une poubelle, la gorge tranchée, le crâne fracturé et les parties génitales manquantes.

A l'époque déjà, elle avait affirmé n'avoir jamais rencontré cet individu. La police a toutefois indiqué qu'elle avait avoué l'avoir tué. Selon plusieurs médias américains, il aurait tenté de la violer pendant une période de trois jours de consommation de méthamphétamine. La peine de prison pour meurtre, prononcée en 2002, a été annulée deux ans plus tard par la Cour suprême du Nevada, car ses avocats n'ont pas pu contre-interroger un témoin de l'accusation. Celui-ci avait déclaré que Kirstin Lobato avait avoué le meurtre en prison.

En 2006, elle a été à nouveau inculpée et condamnée à des peines de 13 à 45 ans de prison pour homicide, mutilation et possession d'armes. Après que son cas ait été à nouveau porté devant la Cour suprême, elle a été disculpée et libérée. Lorsque Duran Bailey a été tuée, l'Américaine se trouvait à plus de 200 kilomètres de Las Vegas, comme l'ont montré plusieurs preuves selon le tribunal.

La police a falsifié des preuves

Lors d'un procès civil, un jury a conclu que des preuves avaient été falsifiées pendant l'enquête et que Kirstin Lobato avait été délibérément soumis à un stress émotionnel. La victime doit maintenant recevoir 10'000 dollars de chacun des enquêteurs impliqués. Le jury a également décidé que le tribunal lui accorderait 34 millions de dollars (environ 30 millions de francs).

Mais si elle ne sait pas si cet argent compensera ses années passées en prison elle déclare: «Je suis contente que tout soit enfin terminé.»