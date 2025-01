1/2 Le vice-Premier ministre Ishaq Dar a même dénoncé devant le Parlement la «stupidité» de cette publicité, annonçant l'ouverture d'une enquête. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Un avion allant droit sur la tour Eiffel: la compagnie aérienne pakistanaise PIA s'est excusée vendredi après qu'un visuel annonçant la reprise de ses vols vers Paris a créé la polémique.

Une publicité qui choque

Le 10 janvier, pour son premier vol Islamabad-Paris après plus de quatre ans d'interdiction en Europe, la Pakistan International Airlines postait sur ses réseaux sociaux une image d'un avion volant vers le monument avec le texte «Paris, on arrive aujourd'hui».

Une publicité offensante et maladroite, ont aussitôt dénoncé de nombreux internautes, faisant le lien avec le 11-Septembre, quand al-Qaïda jetaient deux avions sur les tours jumelles à New York, tuant près de 3.000 personnes.

« C'est une pub ou une menace? un internaute outré »

Le chef du réseau islamiste, Oussama Ben Laden, était tué dix ans plus tard, en 2011, dans le nord du Pakistan. «Malheureusement, tout cela a pris des proportions impensables, avec des insinuations que nous n'avions jamais imaginées», a réagi auprès de l'AFP vendredi le porte-parole de la compagnie Abdullah Khan. «Cela a pu blesser certains et nous présentons nos plus sincères excuses», a-t-il poursuivi, recensant 60'000 à 70'000 commentaires négatifs, moins de 10% des réactions selon lui.

«C'est une pub ou une menace?», lance ainsi un internaute sur X sous la publicité toujours en ligne. «Il va falloir parler au patron du marketing de PIA», ironise un autre.

Le vice-Premier ministre Ishaq Dar a même dénoncé devant le Parlement la «stupidité» de cette publicité, annonçant l'ouverture d'une enquête. Malgré tout, la reprise des liaisons vers l'Europe a été «extrêmement positive», assure Abdullah Khan avec des vols remplis à plus de 95%.Si Paris est pour l'instant la seule destination assurée par le transporteur, toujours interdit de vol en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, le gouvernement espère desservir plus de destinations pour faire grimper les enchères.

Problèmes de trésorerie

Pour obtenir un énième prêt du Fond monétaire international (FMI), Islamabad a promis de privatiser sa compagnie criblée de dette mais aucun acheteur n'a jusqu'ici proposé assez. PIA avait été bannie des espaces aériens européen, britannique et américain en mai 2020, après le crash d'un Airbus de la compagnie à Karachi (sud) qui avait fait 97 morts. Des erreurs humaines des pilotes et aiguilleurs avaient poussé Islamabad à admettre qu'environ 150 pilotes possédaient une fausse licence ou l'avaient obtenue en trichant.