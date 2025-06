Des embouteillages à perte de vue Les habitants de Téhéran fuient massivement la capitale

La guerre entre Israël et l'Iran provoque un exode massif à Téhéran. Les habitants fuient la capitale, créant des embouteillages monstres et des pénuries d'essence. Beaucoup se dirigent vers l'est du pays, perçu comme plus sûr face aux frappes israéliennes à l'ouest.

