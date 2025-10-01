L'institut Jane Goodall annonce le décès de la célèbre primatologue à l'âge de 91 ans. Jane Goodall était mondialement reconnue pour ses recherches révolutionnaires sur les chimpanzés.

Jane Goodall s'est éteinte à l'âge de 91 ans. Photo: IMAGO/Avalon.red

AFP Agence France-Presse

La célèbre primatologue britannique Jane Goodall, «ambassadrice» des chimpanzés et fervente défenseure de la cause environnementale est morte à l'âge de 91 ans, a annoncé mercredi son institut. La chercheuse «est décédée de causes naturelles» alors qu'elle se trouvait en Californie dans le cadre d'une tournée de conférences aux États-Unis, a dit l'institut Jane Goodall dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

Cette infatigable scientifique a consacré sa vie à l'étude des grands singes et à la défense de l'environnement et était messagère de la paix des Nations unies depuis 2002.

Une vie de combat

A plus de 90 ans, elle continuait de parcourir le globe pour sensibiliser le public et exhorter les autorités à agir pour freiner le changement climatique. «Nous nous approchons littéralement d'un point de non-retour», alertait-elle auprès de l'AFP en 2022.

Jane Goodall est considérée comme une des pionnières de l'éthologie moderne. Dans les années 1960, ses travaux menés dans la réserve de Gombe en Tanzanie sur les chimpanzés viennent chambouler la compréhension des comportements des animaux et redéfinir la frontière entre l'homme et les autres espèces.

En révélant qu'ils savent eux aussi fabriquer des outils et les manier, le chercheuse a révolutionné le regard que l'homme porte sur sa place dans la nature.