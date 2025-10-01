DE
FR

Défense de l'environnement
La célèbre primatologue Jane Goodall est décédée

L'institut Jane Goodall annonce le décès de la célèbre primatologue à l'âge de 91 ans. Jane Goodall était mondialement reconnue pour ses recherches révolutionnaires sur les chimpanzés.
Publié: 20:27 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 17 minutes
Partager
Écouter
Jane Goodall s'est éteinte à l'âge de 91 ans.
Photo: IMAGO/Avalon.red
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La célèbre primatologue britannique Jane Goodall, «ambassadrice» des chimpanzés et fervente défenseure de la cause environnementale est morte à l'âge de 91 ans, a annoncé mercredi son institut. La chercheuse «est décédée de causes naturelles» alors qu'elle se trouvait en Californie dans le cadre d'une tournée de conférences aux États-Unis, a dit l'institut Jane Goodall dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

Cette infatigable scientifique a consacré sa vie à l'étude des grands singes et à la défense de l'environnement et était messagère de la paix des Nations unies depuis 2002.

Une vie de combat

A plus de 90 ans, elle continuait de parcourir le globe pour sensibiliser le public et exhorter les autorités à agir pour freiner le changement climatique. «Nous nous approchons littéralement d'un point de non-retour», alertait-elle auprès de l'AFP en 2022.

Jane Goodall est considérée comme une des pionnières de l'éthologie moderne. Dans les années 1960, ses travaux menés dans la réserve de Gombe en Tanzanie sur les chimpanzés viennent chambouler la compréhension des comportements des animaux et redéfinir la frontière entre l'homme et les autres espèces.

En révélant qu'ils savent eux aussi fabriquer des outils et les manier, le chercheuse a révolutionné le regard que l'homme porte sur sa place dans la nature.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Présenté par
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Le budget familial
Stratégies pour une retraite stable malgré le temps passé en famille
Ces six questions sont votre clé pour trouver l'abonnement mobile idéal
Présenté par
Ces six questions sont votre clé pour trouver l'abonnement mobile idéal
Guide pratique
Six questions pour trouver votre abonnement mobile idéal
Les coups de cœur de l’automne en train
Présenté par
Les coups de cœur de l’automne en train
Montez, descendez, profitez
Les coups de cœur de l’automne en train
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus