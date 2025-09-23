Bruxelles veut repousser d’un an la loi anti-déforestation

Publié: il y a 44 minutes

La Commission européenne propose de reporter d'un an la loi anti-déforestation, jusqu'à fin 2026. Cette décision fait suite aux critiques de plusieurs pays et à un récent accord commercial avec l'Indonésie, opposée à cette législation.

La Commission européenne repousse jusqu'à fin 2026 la loi anti-déforestation. Photo: AFP

La Commission européenne a proposé mardi un nouveau report d'un an, de fin 2025 à fin 2026, de la loi anti-déforestation, critiquée par une série de pays, dont les Etats-Unis, le Brésil et l'Indonésie.

La commissaire européenne en charge de l'environnement, Jessika Roswall, a expliqué devant la presse que l'Union européenne avait besoin de temps supplémentaire pour que la loi soit opérationnelle. Cette annonce suit de quelques heures la conclusion d'un accord de libre-échange avec l'Indonésie, très critique envers cette législation.