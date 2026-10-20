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Des milliers de mails ont fuité
L'AfD victime d'un piratage informatique géant de données sensibles

Le parti d'extrême droite allemand AfD a annoncé une cyberattaque en septembre 2026. Plus de 421'000 e-mails ont fuité, certains contenant des données sensibles de dirigeants.
Publié: il y a 2 minutes
Le parti d'extrême droite allemand AfD a confirmé avoir subi une importante cyberattaque.
Photo: Dukas
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AFP Agence France-Presse

Le parti d'extrême droite allemand Alternative für Deutschland (AFD) a indiqué mardi avoir été la cible d'une cyberattaque ayant mené à une fuite de données contenues dans des centaines de milliers d'emails de ses membres.

«En septembre 2026, un prestataire de services d'hébergement de notre parti a été victime d'une cyberattaque au cours de laquelle des parties de quelques boîtes mail – dont la plupart n'étaient plus utilisées depuis des années – ont apparemment été copiées illégalement», a déclaré à l'AFP le parti anti-migrants et pro-russe, en tête des sondages nationaux depuis le début de l'année.

Le parti explique que l'attaque a été «rapidement détectée et neutralisée» et que les personnes concernées ont été informées. L'affaire a été rendue publique par le quotidien Bild mardi, qui évalue à plus de 421'000 le nombre d'e-mails ayant fuité. Un site web a publié ce qu'il a présenté comme des résumés de certains de ces e-mails, mais pas les messages originaux.

Enquête en cours

Ces publications font «actuellement l'objet d'une enquête», a indiqué l'AfD. «Une première évaluation à ce sujet ne pourra être fournie qu'une fois cette enquête terminée», a-t-il ajouté. Le parti assure que ces fuites n'ont pas concerné les responsables du parti au niveau fédéral.

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Mais d'après Bild, des mails envoyés par la co-présidente du parti, Alice Weidel, ont été dévoilés, ainsi que la photo de la carte d'identité d'un député AfD au Bundestag, la chambre basse du parlement fédéral. Le parti AfD, en tête des sondages avec environ 30% des intentions de vote à l'échelle du pays, a obtenu des résultats records lors d'élections régionales en septembre, s'imposant dans deux Länder sur les trois qui votaient.

Il est parvenu à obtenir la quasi-majorité des voix dans le Land de l'est de Saxe-Anhalt où il espère former le premier gouvernement régional d'extrême droite en Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale.

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