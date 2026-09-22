Un avion militaire s'est écrasé près de la base américaine de Spangdahlem, en Allemagne. Le pilote a réussi à s'éjecter à temps tandis qu'un blessé est à déplorer sur place, selon la presse locale.

Un avion de chasse s'écrase sur une base militaire

Un avion de chasse s'écrase sur une base militaire

Marian Nadler

Un pilote a été blessé mardi dans le crash d'un avion sur une base aérienne de l'armée américaine dans l'ouest de l'Allemagne, selon les autorités locales. Les causes de l'incident, survenu sur la base aérienne de Spangdahlem, proche de la frontière luxembourgeoise, ne sont pas connues, indique un communiqué des autorités de Bitburg-Prüm, dans la région de l'Eifel.

Une témoin oculaire circulait à vélo près de Beilingen, dans le sud-ouest de l'Allemagne, lorsqu'elle a aperçu l'appareil militaire, raconte-t-elle à la chaîne SWR. «J'ai vu l'avion descendre rapidement, puis une grande colonne de fumée noire.» Elle ne serait pas la seule habitante à avoir remarqué cette fumée aux abords de la base aérienne américaine de Spangdahlem.

Intervention terminée

Les services d'incendie et de protection civile locaux ont terminé leur intervention sur place. Contactée par l'AFP, une porte-parole de la base a déclaré qu'un «incident aérien s'était produit sur la ligne de vol», la zone située à côté de la piste de décollage. «Le pilote s'est éjecté de l'appareil sans encombre et bénéficie actuellement de soins médicaux», a-t-elle ajouté.

La base aérienne de Spangdahlem abrite la 52 Escadre de chasse de l'armée de l'air américaine, regroupant environ 5000 militaires et civils déployés sur cinq pays différents, selon leur site internet A l'aide notamment d'avions de chasse F-16, l'escadre «permet la projection de puissance américaine en soutenant les opérations de mobilité aérienne du commandement de l'US Air Force à travers l'Europe, l'Afrique et l'Asie du Sud-Ouest».