DE
FR

La juge de la CPI contre Trump
«La balle est dans le camp des acteurs politiques»

Sous sanctions américaines, la juge de la CPI Reine Alapini-Gansou appelle les Etats à agir contre les attaques visant la Cour, après l’appel de Donald Trump à la quitter.
Publié: il y a 42 minutes
Reine Alapini-Gansou de la CPI a demandé aux pays d'agir, au lendemain de l'appel de Donald Trump à la quitter.
Photo: imago/Peter Seyfferth
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La juge de la Cour pénale internationale (CPI) Reine Alapini-Gansou, sous sanctions des Etats-Unis, a demandé mercredi aux Etats d'agir face aux attaques visant l'institution, au lendemain de l'appel du président américain Donald Trump à la quitter.

La CPI «traverse une crise sans précédent, c'est la première fois dans la vie du droit international que l'on menace de détruire une institution de cette envergure», a déclaré la juge béninoise, seconde vice-présidente de la CPI, lors d'un colloque organisé à l'Assemblée nationale française.

Mardi, depuis la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, le président Trump a demandé à tous les pays membres de «se retirer officiellement et immédiatement» de la CPI, la qualifiant d'"institution hors de contrôle».

L'administration américaine a lancé une offensive majeure contre la cour qui juge les auteurs des crimes les plus graves, imposant notamment une série de sanctions à l'encontre de ses responsables, furieuse que la CPI ait émis un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, un proche allié des Etats-Unis.

«Deux tiers des juges sont visés par des mesures coercitives»

Face à ces attaques, «la balle est dans le camp des acteurs politiques, des Etats», a dit Mme Alapini-Gansou. «Votre responsabilité est grande», a-t-elle ajouté, en se félicitant de leurs «déclarations de soutien», mais en les appelant à joindre des «actes concrets aux mots».

A ce jour «neuf des 18 juges, les trois membres du bureau du procureur et un membre du personnel sont l'objet de sanctions de la part des Etats-Unis», a rappelé Mme Alapini-Gansou. Certains font aussi l'objet d'une «condamnation par contumace» de la Russie.

«Au total, deux tiers des juges sont visés» par ces «mesures coercitives, purement politiques», a-t-elle poursuivi.

Dossier visant Netanyahu

La juge Alapini-Gansou est sanctionnée depuis le 5 juin 2025, pour avoir siégé dans le dossier visant Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant. Ces sanctions l'ont faite basculer «à l'ère de la préhistoire», a-t-elle ajouté. «On ne peut plus utiliser de carte de crédit, on ne peut plus voyager.»

Mais, malgré cette «situation très pesante», les «procédures se poursuivent» à la CPI. «Nous avons rendu plus de décisions que jamais.» «Au milieu de ces pressions, nous ne devons jamais oublier les victimes», qui se comptent «par milliers» dans chaque dossier et pour lesquelles la «cour reste leur dernier rempart», a-t-elle encore dit.

Découvrez nos contenus sponsorisés
_NAG5345.jpg
Présenté par
SRK_Logo_f_HGL_rgb.png
«En Suisse, nous avons les moyens et les structures pour prévenir ces risques. Les habitants d’ici n’ont pas cette possibilité»
L’acteur Max Hubacher s‘immerge dans les défis du terrain
Baustellen verhindern_ Dank einer vorbeugenden Zustandsanalyse.jpg
Présenté par
DEF_40_jahre_07_01_D_PFADE.png
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
GettyImages-1056431092.jpg
Avec vidéo
Présenté par
MRKC_Logo_Varainte_Black.png
Un médecin de la reproduction sur l'engouement pour la congélation d'ovocytes
«Le social freezing est une arme à double tranchant»
Les sept vins suivants, peu alcoolisés, sont parfaits pour les douces soirées d'été.
Présenté par
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
DSC01425.jpg
Présenté par
Amag_Leasing_horizontal_weiss.png
Une catégorie sous-estimée
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
«Seules des équipes en bonne santé et performantes sont à même de garantir qualité et efficacité», souligne Sandra Schwendener, responsable Health and Diversity Management chez Helsana.
Présenté par
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Spusu_2513-Edit.jpg
Présenté par
spusu-logo-weisser-Hintergrund_rgb_500x180px.png
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus