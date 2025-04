«Ceux qui se sont battus pour la justice sont tous des héros et des représentants de l'honneur de la patrie», a déclaré le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

La Corée du Nord a confirmé pour la première fois avoir envoyé des troupes en Russie, rapporte l'agence d'Etat KCNA lundi, affirmant que ses soldats avaient aidé Moscou à reprendre les zones de la région russe de Koursk sous contrôle ukrainien pendant des mois.

Un monument bientôt érigé

KCNA a expliqué que des «sous-unités» des «forces armées» nord-coréennes avaient «participé aux opérations de libération des zones de Koursk» occupées, assurant que l'effort de guerre de ces soldats s'était «conclu victorieusement».

«Ceux qui se sont battus pour la justice sont tous des héros et des représentants de l'honneur de la patrie», a déclaré le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, cité par KCNA. Il a ajouté qu'un monument commémorant les «exploits de la bataille» serait bientôt érigé dans la capitale Pyongyang.

Depuis plusieurs mois, Kiev, Sud-Coréens et Occidentaux dénonçaient la participation de plusieurs milliers de soldats nord-coréens dans les combats, ce que Moscou et Pyongyang n'avaient jamais confirmé ni démenti. La Russie et la Corée du Nord ont signé en juin 2024 un accord de partenariat stratégique commun qui prévoit une aide militaire «mutuelle» en cas d'attaque contre l'un des deux pays.

Une première confirmation

Cette première confirmation nord coréenne du déploiement de troupes en Russie survient après que Moscou a revendiqué samedi la reprise complète de sa région frontalière de Koursk, Kiev qualifiant de «fausses» et de «propagande» cette annonce. Dans son discours, le chef d'état-major russe Valéri Guérassimov a salué samedi «l'héroïsme» des combattants nord-coréens mobilisés pour reprendre cette région, première confirmation officielle de Moscou de «la participation», d'après ses mots, de ses soldats aux hostilités dans cette zone.

«Les soldats et les officiers de l'armée nord-coréenne, qui ont combattu aux côtés des militaires russes, ont fait preuve d'un grand professionnalisme, de résilience, de courage et d'héroïsme pour repousser l'invasion ukrainienne», a-t-il dit, se félicitant de «l'aide importante» apportée.

«Admis ses propres actes criminels»

Le ministère sud-coréen de la Défense a pour sa part dénoncé lundi une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. «En le reconnaissant officiellement, (le Nord) a admis ses propres actes criminels», a déclaré le porte-parole du ministère.

Depuis plusieurs semaines, les troupes ukrainiennes étaient sur le recul dans la région de Koursk, l'armée russe reprenant petit à petit du territoire. Elles occupaient initialement depuis août 2024 plusieurs centaines de kilomètres carrés, avant que la poche sous son contrôle ne se réduise à peau de chagrin ces derniers jours.