Contrôle à Nantes en 2018
Sept ans de prison pour le policier qui a tué Aboubacar Fofana

Un policier a été condamné à sept ans de prison ferme vendredi par la cour criminelle de Loire-Atlantique pour avoir abattu Aboubacar Fofana, 22 ans, lors d’un contrôle à Nantes en 2018.
Publié: il y a 48 minutes
Le policier qui a tiré sur Aboubacar Fofana en 2018 a été condamné à sept ans de prison ferme. (image d'illustrtion)
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le policier jugé pour avoir tiré sur le jeune Aboubacar Fofana lors d'un contrôle à Nantes en 2018 a été condamné vendredi à sept ans de prison ferme avec mandat de dépôt par la cour criminelle de Loire-Atlantique.

Le policier avait soutenu tout au long du procès avoir tiré accidentellement sur le jeune homme de 22 ans. Rejetant cette version des faits, l'accusation avait requis dans la matinée quatre ans de prison, dont deux avec sursis. 

