AFP Agence France-Presse
Le policier jugé pour avoir tiré sur le jeune Aboubacar Fofana lors d'un contrôle à Nantes en 2018 a été condamné vendredi à sept ans de prison ferme avec mandat de dépôt par la cour criminelle de Loire-Atlantique.
Le policier avait soutenu tout au long du procès avoir tiré accidentellement sur le jeune homme de 22 ans. Rejetant cette version des faits, l'accusation avait requis dans la matinée quatre ans de prison, dont deux avec sursis.
