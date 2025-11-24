DE
FR

Conséquences d'une inflammation du poumon
Légende du reggae, Jimmy Cliff est mort à 81 ans

Légende jamaïcaine, le chanteur de reggae Jimmy Cliff est mort. Il est décédé à l'âge de 81 ans des suites d'une pneumonie.
Publié: il y a 58 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 53 minutes
Partager
Écouter
Jimmy Cliff était l'invité vedette à Winterthour (archives).
Photo: Keystone

Le chanteur de reggae de renommée mondiale Jimmy Cliff est décédé à l'âge de 81 ans. Son épouse a annoncé sur Instagram que le chanteur jamaïcain avait succombé à une pneumonie: «C'est avec une profonde tristesse que je vous annonce le décès de mon mari, Jimmy Cliff, à la suite d'une crise d'épilepsie et d'une pneumonie.»

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Jimmy Cliff, qui a acquis une renommée internationale grâce à des tubes comme «Reggae Night», «I Can See Clearly Now» et «You Can Get It If You Really Want», était considéré comme l'un des pionniers du reggae. Sa musique a largement contribué à diffuser et à asseoir le son jamaïcain dans le monde entier. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus