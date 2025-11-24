Jimmy Cliff était l'invité vedette à Winterthour (archives).
Photo: Keystone
Le chanteur de reggae de renommée mondiale Jimmy Cliff est décédé à l'âge de 81 ans. Son épouse a annoncé sur Instagram que le chanteur jamaïcain avait succombé à une pneumonie: «C'est avec une profonde tristesse que je vous annonce le décès de mon mari, Jimmy Cliff, à la suite d'une crise d'épilepsie et d'une pneumonie.»
Jimmy Cliff, qui a acquis une renommée internationale grâce à des tubes comme «Reggae Night», «I Can See Clearly Now» et «You Can Get It If You Really Want», était considéré comme l'un des pionniers du reggae. Sa musique a largement contribué à diffuser et à asseoir le son jamaïcain dans le monde entier.
