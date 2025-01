1/6 Le canal de Panama relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique à l'endroit le plus étroit d'Amérique centrale. Des milliers de bateaux empruntent cette voie chaque année. Photo: AFP

Gabriel Knupfer

Donald Trump veut accroître la puissance des Etats-Unis, avec des visées expansionnistes. En plus du Groenland et du Canada, il a également le canal de Panama en ligne de mire. Pour obtenir le contrôle du canal, Trump n'exclut pas un déploiement militaire, comme il l'a déclaré cette semaine.

Mais pourquoi Trump pense-t-il que les Etats-Unis ont un droit sur cette zone stratégique? Et pourquoi cette voie navigable est-elle si importante, au point que le futur président menace un pays indépendant et allié? Voici les principaux éléments de réponse.

Pourquoi le canal de Panama est-il si important?

Cette voie navigable de 82 kilomètres de long relie l'Atlantique au Pacifique, à l'endroit le plus étroit d'Amérique centrale. Sans ce canal, les bateaux devraient contourner la pointe sud de l'Amérique du Sud, et effectuer ainsi une distance supplémentaire de plusieurs milliers de kilomètres. Chaque année, 13'000 à 14'000 bateaux empruntent le canal de Panama. Ce dernier occupe une place incontournable dans le transport de marchandises entre l'Asie de l'Est et la côte est des Etats-Unis.

Pour les Etats-Unis, le canal revêt aussi un intérêt stratégique sur le plan militaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a permis au pays de déplacer rapidement des navires de guerre entre deux océans. Les porte-avions modernes ne peuvent toutefois pas passer par le canal, en raison de leur taille trop grande.

À qui appartient-il?

Le canal appartient à l'Etat de Panama et est exploité par celui-ci. Mais cela n'a pas toujours été le cas: en 1903, les Etats-Unis ont aidé le pays à se séparer de la Colombie. En échange, les Etats-Unis ont obtenu une partie du canal de Panama, large de dix kilomètres. C'est cette zone que Trump réclame aujourd'hui.

Des ingénieurs de l'US Army ont construit le canal, qui a finalement été ouvert en 1914. Ce n'est que fin 1999 que la zone du canal a été entièrement transférée à l'Etat du Panama, après une phase de transition de vingt ans. Pour Trump, abandonner le contrôle du canal a été une «terrible erreur», comme il l'a déclaré mardi.

Que veut Trump exactement?

Le futur président des Etats-Unis déplore les taxes «exorbitantes» pour le passage des navires américains. «Les frais imposés par le Panama sont ridicules», a écrit Trump sur sa plateforme Truth Social. «Cette arnaque totale doit cesser immédiatement.»

Fait intéressant: environ trois quarts du fret transporté à travers le canal provient des Etats-Unis. Le deuxième plus grand utilisateur est la Chine, avec une part d'environ 20%. Trump estime que les navires américains devraient bénéficier d'un traitement préférentiel. Il critique par ailleurs l'influence croissante de la Chine au Panama, considérant que le canal est sous le joug des Chinois.

A quel point les reproches de Trump sont vrais?

Les navires américains paient le même prix que les autres, selon les autorités du canal. Mais les coûts ont massivement augmenté ces dernières années. A la suite d'une sécheresse fin 2023, par exemple, seuls 22 bateaux par jour ont pu traverser le canal, au lieu des 36 habituels. Les bateaux devaient soit attendre des semaines avant de passer, soit payer jusqu'à 4 millions de dollars pour en avoir l'autorisation.

Il est clair que ces restrictions ne plaisent pas à Trump. Reste à voir si sa pression fera plier le gouvernement du Panama, pour qui les revenus du canal sont primordiaux.

L'accusation de Donald Trump vis-à-vis du contrôle chinois a au moins une part de vérité. Bien que le canal soit exploité par le Panama, deux ports situés aux deux extrémités du canal appartiennent à une entreprise d'Hong Kong.