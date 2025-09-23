DE
Dans une mine d'or
En Colombie, vingt-cinq mineurs sont pris au piège à 80 mètres sous terre

Lundi soir, une mine d'or légale s'est effondrée dans le département d'Antioquia, dans le nord-ouest de la Colombie. Vingt-cinq employés sont bloqués à 80 mètres sous terre. La mission de sauvetage est en cours.
Publié: il y a 9 minutes
Le sauvetage est mené par la brigade de sécurité de l'entreprise, en collaboration avec les autorités gouvernementales.
Photo: AFP

Vingt-cinq mineurs sont pris au piège depuis lundi soir à 80 mètres sous terre dans une mine d'or légale qui s'est effondrée dans le nord-ouest de la Colombie mais sont «sains et saufs», selon le gouvernement local.

Des secouristes mènent actuellement des opérations de sauvetage dans la mine située dans la municipalité de Ségovia, dans le département d'Antioquia. «Nous avons déjà contacté les mineurs, qui ont indiqué qu'ils étaient sains et saufs», a déclaré mardi à l'AFP un responsable du gouvernement local.

Le sauvetage est mené par la brigade de sécurité de l'entreprise, en collaboration avec les autorités gouvernementales.

En 2024, 124 morts

Les accidents miniers sont fréquents et souvent mortels en Colombie, en particulier dans les gisements de charbon et les mines illégales ou artisanales. Cependant, ils sont moins fréquents dans les concessions minières exploitées par des multinationales.

L'année dernière, 124 personnes ont perdu la vie dans ce type d'accidents et, jusqu'en juillet 2025, ce chiffre s'élevait à 65, selon les données de l'Agence nationale des mines.

