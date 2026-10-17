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Sa vie n’est pas en danger
Un maire français passé à tabac par des colons israéliens

Un convoi de diplomates européens a été attaqué par des colons masqués samedi alors qu'il se rendait en Cisjordanie occupée. Un maire communiste du nord de la France a reçu des coups de pied.
Publié: il y a 3 minutes
Israël condamne une attaque «d’émeutiers» contre une délégation européenne (photo prétexte).
Photo: Dukas
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AFP Agence France-Presse

Des colons israéliens ont attaqué samedi un convoi de diplomates européens en visite en Cisjordanie occupée, rouant de coups un maire français, dans un contexte d’intensification des violences contre la récolte palestinienne des olives.

Le chef de la diplomatie israélienne, Gideon Saar, a «condamné fermement ces graves actes de violence», les imputant à des «émeutiers israéliens», tout en reprochant également aux consulats européens concernés de ne pas avoir coordonné la visite avec l’armée israélienne.

Des voitures des missions française, belge et polonaise avaient amené des diplomates à Taybeh, un village majoritairement chrétien de Cisjordanie, lorsque des colons ont lancé un raid pour empêcher des agriculteurs palestiniens de ramasser les olives, ont rapporté des témoins.

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Ils ont proféré des déclarations agressives à l’encontre des diplomates avant de donner des coups de pied à Bernard Baudoux, 78 ans, maire communiste d’Aulnoye-Aymeries (nord de la France), selon des témoins et des diplomates qui ont confirmé l’identité de l’élu.

Des images vidéo vues par l’AFP montrent Bernard Baudoux, portant une écharpe aux couleurs tricolores françaises, affaissé au sol contre une voiture. Deux personnes qui lui ont parlé ont indiqué qu’il ne nécessitait pas une hospitalisation.

Journaliste attaquée

La Belgique, dont le consul général se trouvait sur place, a condamné «avec la plus grande fermeté» cette attaque «perpétrée par des colons masqués», par la voix de son chef de la diplomatie. Maxime Prévot a confirmé qu’un «maire français avait été agressé» et précisé qu’un véhicule belge avait été «endommagé».

La police israélienne a annoncé avoir ouvert une enquête et dit s’efforcer de «localiser les victimes, recueillir des témoignages et identifier les suspects, afin de les traduire en justice».

Des colons israéliens multiplient actuellement les attaques pour empêcher la récolte annuelle des olives dans le territoire palestinien occupé depuis 1967. Vendredi, des colons ont grièvement blessé une photographe américaine du «Washington Post» alors qu’elle couvrait la récolte, et la semaine dernière, un photographe de l’AFP avait été passé à tabac.

Les violences ont explosé

Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a assuré que les responsables de l’attaque contre la journaliste américaine devraient «rendre des comptes», tout en se gardant sur ces faits d’accuser les colons. Benjamin Netanyahu, dont le gouvernement soutient la colonisation en Cisjordanie occupée, est candidat à sa réélection lors des législatives du 27 octobre.

Plus largement, les violences ont explosé en Cisjordanie depuis le début de la guerre à Gaza en 2023, avec des attaques quasi quotidiennes de colons juifs contre des Palestiniens. Elles sont rarement suivies d’enquêtes sérieuses ou de poursuites, selon des ONG israéliennes et palestiniennes, ce qui entretient un sentiment d’impunité.

Plus de 500'000 Israéliens vivent dans des colonies en Cisjordanie, illégales au regard du droit international, aux côtés d’environ trois millions de Palestiniens.

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