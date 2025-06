L'armée israélienne appelle à évacuer des secteurs du nord de la bande de Gaza

L'armée israélienne a lancé dimanche un appel à évacuer pour les habitants de plusieurs quartiers du nord de la bande de Gaza, où elle dit mener des opérations «d'une force extrême» contre le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Les soldats israéliens «mènent des opérations en usant d'une force extrême dans ces zones et ces opérations militaires vont s'intensifier et s'étendre vers l'ouest, jusqu'au centre-ville, afin de détruire les ressources des organisations terroristes», a indiqué le porte-parole de l'armée en langue arabe, Avichay Adraee, sur X, affichant une carte qui mentionne en rouge plusieurs quartiers, notamment la vieille ville de Gaza et le secteur de Jabalia.

Source: AFP