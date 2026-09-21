Cindy Crawford pleure son fils, disparu à seulement 27 ans

Drame dans la famille de Cindy Crawford: son fils Presley Gerber est décédé dimanche à l’âge de 27 ans dans un centre de soins. Les circonstances de son décès restent pour l’heure inconnues. Ses proches demandent que leur vie privée soit respectée dans cette période particulièrement difficile.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Presley Gerber, fils aîné de Cindy Crawford est mort dimanche alors qu’il séjournait dans un centre de soins. Les circonstances exactes de son décès n’ont pas encore été établies.

Il avait publiquement évoqué sa dépendance aux opiacés, une overdose de fentanyl dont il avait réchappé et plusieurs années de problèmes liés à l’alcool et à la santé psychologique. Les raisons de son dernier séjour en cure n’ont toutefois pas été confirmées.

Sa sœur Kaia Gerber avait récemment parlé de l’impact de ses problèmes de dépendance sur leur famille. Cindy Crawford et ses proches demandent aujourd’hui que leur vie privée soit respectée.

Guido Felder

Cindy Crawford et sa famille sont en deuil: leur fils aîné, Presley Gerber, est décédé à l'âge de 27 ans. Selon le site américain TMZ, il est décédé dimanche matin alors qu'il séjournait dans un centre de soins. Les circonstances exactes de son décès doivent encore être établies. Une autopsie doit encore être pratiquée.

Dans un bref communiqué, un porte-parole de la famille a demandé, au nom de Cindy Crawford, de son mari Rande Gerber et de leur fille Kaia Gerber, que la vie privée des proches soit respectée en cette période difficile.

Né en 1999, Presley était l'ainé des deux enfants du top-modèle américain et de l'entrepreneur Rande Gerber. Il avait lui-même travaillé comme mannequin et avait notamment posé pour des campagnes internationales de marques telles que Calvin Klein ou Dolce & Gabbana.

Condamnation pour conduite en état d'ivresse

Au-delà de ses succès professionnels, il a fait les gros titres à plusieurs reprises ces dernières années. Après une arrestation en 2019 pour conduite en état d'ivresse, il avait été condamné par un tribunal à une peine de trois ans avec sursis. Cette peine était assortie de l’obligation de participer à des programmes de sensibilisation ainsi qu’à des travaux d’intérêt général.

Il y a encore quelques semaines, sa sœur Kaia Gerber évoquait la toxicomanie de son frère. Sa dépendance aurait «presque fait dérailler» la famille, racontait la mannequin dans une interview accordée au «Vogue» américain en septembre.

Overdose en 2024

Presley Gerber lui non plus n'avait jamais caché sa dépendance. En 2024, il avait confié sur Instagram avoir été dépendant aux opiacés pendant plusieurs années. Plus dramatique encore: il avait survécu à une overdose de fentanyl, à la suite de laquelle il était resté plusieurs jours dans le coma. Il avait ensuite annoncé son intention de suivre un traitement.

Fin 2025, il s'était à nouveau exprimé sur Instagram, évoquant ses problèmes psychologiques ainsi que divers médicaments et thérapies. A l'époque, Presley avait également déclaré que l’alcool «ne lui faisait plus de bien» et qu’il ne buvait plus depuis juillet 2025. Les raisons de son dernier séjour en cure n’ont, à ce jour, pas été officiellement confirmées. Il pourrait toutefois être lié à ses problèmes de dépendance.