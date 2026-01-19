DE
Une chute historique
La Chine enregistre son taux de naissance le plus bas depuis plus de 70 ans

En 2025, le taux de natalité en Chine a atteint son plus bas niveau depuis 1949. La population diminue pour la 4ᵉ année consécutive avec 7,92 millions de naissances.
Publié: 06:36 heures
|
Dernière mise à jour: 06:38 heures
En 2025, la Chine a enregistré un taux de natalité historiquement bas et a vu sa population reculer pour la 4ᵉ année.
Photo: Shutterstock
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le taux de natalité en Chine est tombé l'an dernier à son niveau le plus bas depuis le début de cette statistique en 1949 et malgré les efforts des autorités pour enrayer ce déclin, indiquent des chiffres publiés lundi par le Bureau national des statistiques (BNS). La population chinoise a ainsi diminué pour la quatrième année consécutive. La Chine a enregistré en 2025 7,92 millions de naissances, soit un taux de 5,63 pour 1000 habitants.

La Chine est confrontée à un vieillissement accéléré de sa population, face auquel les autorités tentent d'encourager le mariage et la natalité, en offrant des subventions pour la garde d'enfants et même en taxant les préservatifs. Les modèles démographiques des Nations unies prévoient que la population de la Chine pourrait passer de 1,4 milliard aujourd'hui à 633 millions d'ici 2100.

Le taux de natalité a diminué régulièrement ces dernières années, malgré la fin de la politique restrictive de l'enfant unique il y a dix ans, avant de connaître une légère hausse en 2024 avec 6,77 naissances pour mille habitants. Le précédent plus bas historique datait de 2023, année où la Chine a accusé un taux de 6,39 naissances pour mille habitants.

Les mariages sont également à des niveaux historiquement bas. Le coût élevé de l'éducation et la priorité donnée à la carrière dissuadent de nombreux jeunes couples d'avoir des enfants. La Chine a enregistré en 2025 11,31 millions de décès, soit un taux de mortalité de 8,04 pour mille.

