1/2 La panne mondiale de ChatGPT semble résolue.

Léo Michoud Journaliste Blick

ChatGPT a vécu des pannes dans le monde entier, ce mardi 10 juin. Dès midi, la société à l'origine de l'agent conversationnel, OpenAI, a signalé que son chatbot aux quelque 500 millions d'utilisateurs connaissait une panne généralisée.

«Certains utilisateurs constatent des taux d'erreur et une latence élevés sur les services répertoriés. Nous continuons d'enquêter sur ce problème», a indiqué OpenAI sur son site web à 11h30. Des messages d'erreur apparaissaient sur certains appareils au moment de faire une requête à l'intelligence artificielle.

La source du problème «identifiée»

«Hmmm... il semble que quelque chose se soit mal passé», répondait parfois ChatGPT aux demandes des utilisateurs. Le site Downdetector – qui répertorie les problèmes de logiciels – rapporte que les premiers signalements sont arrivés peu après 8h ce matin.

Vers 14h, OpenAI a assuré avoir «identifié la source du problème qui provoque un nombre élevé d'erreurs et des temps de latence dans les services répertoriés» et indique mettre en place une «solution d'atténuation». Aux alentours de 18h30, ChatGPT semble avoir retrouvé ses esprits et être de nouveau en capacité de répondre à ses nombreux utilisateurs.