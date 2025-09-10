DE
Annonce de Trump
Touché par balle lors d'un meeting, le célèbre influenceur Charlie Kirk est mort

L'activiste politique américain a été touché par balle dans le cadre d'un événement dans l'Etat américain de l'Utah. Le président Trump a annoncé son décès dans la soirée.
Publié: 21:17 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 1 minute
Le militant politique conservateur Charlie Kirk est décédé.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

L'influenceur conservateur Charlie Kirk, voix majeure de la jeunesse pro-Trump aux Etats-Unis, a été tué par balle mercredi lors d'une réunion publique. Friand de joutes oratoires avec les étudiants, le podcasteur de 31 ans participait à un événement sur le campus de la Utah Valley University, dans l'ouest du pays, lorsqu'il a été pris pour cible, selon l'université.

Vers midi heure locale, «un coup de feu a été tiré sur Charlie Kirk, conférencier invité. Il a été touché et évacué des lieux par ses gardes du corps. La police du campus mène l'enquête, un suspect a été placé en détention», a écrit l'université sur X. Des vidéos montrent Charlie Kirk, s'effondrant sur sa chaise, apparemment grièvement touché au cou et des cris de panique se faisant entendre dans le public.

Dans la soirée, Donald Trump a annoncé la mort de son allié. 

