L'autrice du tableau de Trump, désormais décroché, s'est plainte de l'impact négatif de cet épisode sur sa carrière. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

L'artiste peintre et autrice du tableau de Donald Trump, décroché après qu'il l'eut jugé peu flatteur, s'est plainte de l'impact négatif de cet épisode sur sa carrière.

L'Etat du Colorado a retiré le mois dernier ce portrait officiel de Donald Trump affiché dans le Parlement local après les vives critiques de ce dernier. Sur son site web, l'artiste britannique, Sarah Boardman, a rétorqué qu'elle avait réalisé le travail «avec précision, sans 'déformation délibérée', parti pris politique ou toute tentative de caricaturer le sujet».

«Le président Trump a le droit de commenter librement, comme nous le faisons tous, mais les allégations selon lesquelles j'aurais 'déformé volontairement' le portrait, et que j'aurais 'perdu mon talent en vieillissant' impactent désormais directement et négativement mon activité de plus de 41 ans, aujourd'hui menacée», a-t-elle déclaré.

«Mon portrait est vraiment le pire»

Le 24 mars dernier, Donald Trump avait fustigé le portrait exposé à côté de ceux de ses prédécesseurs. «Personne n'aime une mauvaise photo ou peinture de soi-même, mais celui du Colorado, dans le Capitole de l'Etat... avec tous les autres présidents, était délibérément déformé», avait écrit Trump sur sa plateforme Truth Social.

«L'artiste a également fait le portrait du président Obama, et il a l'air super, mais le mien est vraiment le pire», avait-il précisé. Le président républicain avait demandé à ce qu'il soit décroché, estimant que l'artiste avait «perdu son talent en vieillissant».

Le parlement local du Colorado, contrôlé par les démocrates, avait alors réagi immédiatement en annonçant que peinture à l'huile serait retirée de la galerie dans la rotonde du Capitole – où elle était accrochée depuis 2019 – et stockée. Outre Donald Trump et Barack Obama, l'artiste peintre avait aussi été chargée de réaliser le portrait de l'ancien président George W. Bush.