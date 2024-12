Sur les 174 sièges mis en jeu, les deux partis de centre droit Fianna Fail et Fine Gael ont remporté respectivement 48 et 39 sièges, soit 87 ensemble. Photo: Peter Morrison

ATS Agence télégraphique suisse

Aux législatives en Irlande, la coalition reste inchangée. Si les partis de centre droit terminent à un siège de la majorité, les Verts sont les grands perdants. Le pays devrait donc voir reconduite au pouvoir la coalition de ces deux formations, sous réserve qu'elle rallie un 88e élu, synonyme de majorité au Parlement.

Sur les 174 sièges mis en jeu et tous attribués, les deux partis de centre droit Fianna Fail et Fine Gael, qui alternent au pouvoir depuis plus d'un siècle et avaient formé une coalition gouvernementale après les dernières élections en 2020, en ont remporté respectivement 48 et 39, soit 87 ensemble.

En 2020, ils s'étaient mis d'accord pour construire un gouvernement avec les Verts en parti minoritaire. Mais ces derniers ont subi une déroute électorale: sur les 12 sièges qu'ils occupaient dans le précédent Parlement, ils n'ont réussi à en conserver qu'un seul, celui de leur chef, Roderic O'Gorman.