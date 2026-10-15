Après Beyoncé, Jennifer Lopez et Mariah Carey, Céline Dion a désormais sa propre Barbie. Mais la poupée dévoilée par Mattel ne fait pas l’unanimité. Si des fans saluent l’hommage, ils peinent à reconnaître leur idole.

Sophie Ofer

La nouvelle poupée Barbie de Mattel s’inspire de Céline Dion dans les années 1990, à l’époque où «My Heart Will Go On», la chanson du film «Titanic», devenait un immense succès mondial. La chanteuse canadienne porte une longue robe bleu foncé à col roulé, un chignon typique de l’époque et le célèbre collier du film, orné d’un diamant bleu en forme de cœur. Des escarpins noirs à talons aiguilles complètent la tenue.

Si les vêtements rappellent bien cette période de la carrière de Céline Dion, son visage convainc moins. Sur Instagram, plusieurs internautes expriment leurs réserves. «Le visage… je ne sais pas», écrit l’un d’eux. «Elle lui ressemble, mais pas tout à fait. Je n’arrive pas à l’expliquer», commente un autre.

«J'aurais aimé qu'elle ressemble à Céline»

Certains se montrent plus mordants. «Faisons une poupée qui ne ressemble absolument pas à Céline, puis disons que c’est Céline. Très bien», ironise un internaute. «J’aurais tellement aimé que la poupée ressemble vraiment à Céline», regrette une autre utilisatrice, avec un émoji triste.

Les critiques portent donc surtout sur les traits de la poupée. Malgré leur plaisir de voir Mattel rendre hommage à la chanteuse, plusieurs fans jugent la ressemblance peu convaincante. Certains y voient davantage Shania Twain, voire l’actrice américaine Lisa Rinna.

Sur son site, Mattel propose cette Barbie Signature pour un peu moins de 67 francs. «Célébrez une artiste légendaire, une ballade qui a dominé les classements et un succès cinématographique – le tout réuni dans une pièce de collection spectaculaire», peut-on lire dans la description. Au dos de l’emballage, une photo montre Céline Dion dans la tenue qui a inspiré la poupée. De quoi permettre aux fans de comparer les deux visages.

Un hommage en plein retour sur scène

Céline Dion n’est pas la seule icône des années 1990 à rejoindre la collection cette année. Une Barbie Signature à l’effigie de Whitney Houston (1963–2012) a été dévoilée en août. Tina Turner (1939–2023), Diana Ross et Elton John ont aussi eu droit à leur poupée dans cette collection. Helene Fischer a, elle, reçu sa propre Barbie en mars.

Cet hommage intervient alors que Céline Dion a récemment retrouvé la scène après plusieurs années d’absence. Ses 16 concerts parisiens, programmés depuis la mi-septembre, affichent complet. Les dix dates supplémentaires prévues en mai prochain ont elles aussi trouvé leur public.

L’enthousiasme autour de ce retour tient sans doute aussi à son parcours face à la maladie. Atteinte du syndrome de la personne raide, Céline Dion n’avait pratiquement plus pu se produire sur scène depuis plusieurs années. Les traitements lui permettent désormais de mieux contrôler ses symptômes. Sa capacité à assurer des spectacles aussi exigeants physiquement restait toutefois incertaine. Jusqu’ici, la chanteuse a rassuré ses fans et sa série de concerts rencontre un franc succès.