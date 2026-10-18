DE
FR

Un médecin évoque «un désastre»
«Des morts» après un incendie dévastateur sur une base militaire au Canada

Un incendie sur la base militaire de Wainwright, en Alberta, a causé plusieurs morts et blessés. Le feu, attisé par de forts vents, a aussi perturbé le vote anticipé pour un possible référendum d'indépendance.
Publié: il y a 8 minutes
1/2
La base de Wainwright, au Canada, a été le théâtre d'un violent incident.
Photo: John Ulan/The Canadian Press via AP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

«Un incident grave» ayant provoqué un incendie de «grande ampleur» sur une base militaire dans l'ouest du Canada a fait «des morts et des blessés», selon le gouvernement canadien qui n'a pas donné pour le moment de bilan précis. «Il y a eu à la fois des morts et des blessés à la suite d'un incident sur la base» de Wainwright, dans la province de l'Alberta, a déclaré le ministre de la Défense nationale, David McGuinty, lors d'un point de presse.

Un médecin d'un hôpital de la ville d'Edmonton, capitale de la province située à environ 200 km au nord-ouest de la base, a affirmé que les établissements de santé de Wainwright étaient «complètement submergés» par le nombre de patients nécessitant des soins. «Il y a davantage de patients que quiconque ne souhaite en compter en ce moment», a déclaré Warren Thirsk à la radio-télévision publique CBC. «C'est un désastre qui ne survient qu'une fois tous les 15 à 25 ans».

Le ministre de la Défense n'a lui pas donné de précisions sur le nombre des victimes ou sur les circonstances de cet «incident», mais il a dit «ne pas se souvenir d'un incident de ce genre dans un passé récent». «L'ampleur des conséquences reste en cours d'évaluation. (...) Nous ne confirmerons aucun détail concernant les victimes ou les blessés tant que ce processus ne sera pas terminé», a précisé le ministère de la Défense, dans un communiqué publié dans la nuit de samedi à dimanche.

Mark Carney réagit

Le Premier ministre canadien, Mark Carney, avait indiqué plus tôt, dans un message sur son compte X, que cet «incident grave» avait «provoqué un incendie de grande ampleur» sur la base. Selon le ministère de la Défense, cet incendie «s'est déclaré vers 16 heures locales (minuit, heure suisse) dans la zone d'entraînement de la base».

«Le feu s'est rapidement propagé au-delà des limites de la zone d'entraînement, tandis que les services d'urgence militaires et civils sont intervenus rapidement pour maîtriser l'incendie et venir en aide aux personnes touchées», a-t-il précisé. «C'est un moment profondément difficile pour l'ensemble des Forces armées canadiennes», a déclaré Jennie Carignan, la cheffe d'état-major, citée dans le communiqué du ministère.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

«J'adresse mes plus sincères condoléances aux proches de ceux qui ont perdu la vie. Nos pensées accompagnent également toutes les personnes touchées par ce tragique incident», a-t-elle ajouté. Le district municipal de Wainwright a expliqué sur les réseaux sociaux que l'incendie avait «franchi les limites de la base» et s'était «propagé rapidement en raison de vents forts». Il a précisé par la suite qu'il était «maîtrisé pour le moment», bien que les équipes de pompiers continueraient de surveiller la zone.

Vote perturbé

Mark Carney a lui affirmé que le gouvernement travaillait en étroite collaboration avec les responsables de l'Alberta et les autorités locales. «Nos pensées accompagnent toutes les femmes et tous les hommes courageux touchés», a-t-il écrit sur X.

L'incendie a également perturbé le vote anticipé en vue de la consultation de lundi visant à décider de l'organisation, ou non, d'un futur référendum d'indépendance vis-à-vis du Canada de cette riche province pétrolière du pays. L'organisme de la province chargé de superviser la consultation électorale a indiqué que le bureau de vote anticipé de Wainwright avait été fermé.

Découvrez nos contenus sponsorisés
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus