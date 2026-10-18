Un incendie sur la base militaire de Wainwright, en Alberta, a causé plusieurs morts et blessés. Le feu, attisé par de forts vents, a aussi perturbé le vote anticipé pour un possible référendum d'indépendance.

AFP Agence France-Presse

«Un incident grave» ayant provoqué un incendie de «grande ampleur» sur une base militaire dans l'ouest du Canada a fait «des morts et des blessés», selon le gouvernement canadien qui n'a pas donné pour le moment de bilan précis. «Il y a eu à la fois des morts et des blessés à la suite d'un incident sur la base» de Wainwright, dans la province de l'Alberta, a déclaré le ministre de la Défense nationale, David McGuinty, lors d'un point de presse.

Un médecin d'un hôpital de la ville d'Edmonton, capitale de la province située à environ 200 km au nord-ouest de la base, a affirmé que les établissements de santé de Wainwright étaient «complètement submergés» par le nombre de patients nécessitant des soins. «Il y a davantage de patients que quiconque ne souhaite en compter en ce moment», a déclaré Warren Thirsk à la radio-télévision publique CBC. «C'est un désastre qui ne survient qu'une fois tous les 15 à 25 ans».

Le ministre de la Défense n'a lui pas donné de précisions sur le nombre des victimes ou sur les circonstances de cet «incident», mais il a dit «ne pas se souvenir d'un incident de ce genre dans un passé récent». «L'ampleur des conséquences reste en cours d'évaluation. (...) Nous ne confirmerons aucun détail concernant les victimes ou les blessés tant que ce processus ne sera pas terminé», a précisé le ministère de la Défense, dans un communiqué publié dans la nuit de samedi à dimanche.

Mark Carney réagit

Le Premier ministre canadien, Mark Carney, avait indiqué plus tôt, dans un message sur son compte X, que cet «incident grave» avait «provoqué un incendie de grande ampleur» sur la base. Selon le ministère de la Défense, cet incendie «s'est déclaré vers 16 heures locales (minuit, heure suisse) dans la zone d'entraînement de la base».

«Le feu s'est rapidement propagé au-delà des limites de la zone d'entraînement, tandis que les services d'urgence militaires et civils sont intervenus rapidement pour maîtriser l'incendie et venir en aide aux personnes touchées», a-t-il précisé. «C'est un moment profondément difficile pour l'ensemble des Forces armées canadiennes», a déclaré Jennie Carignan, la cheffe d'état-major, citée dans le communiqué du ministère.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

«J'adresse mes plus sincères condoléances aux proches de ceux qui ont perdu la vie. Nos pensées accompagnent également toutes les personnes touchées par ce tragique incident», a-t-elle ajouté. Le district municipal de Wainwright a expliqué sur les réseaux sociaux que l'incendie avait «franchi les limites de la base» et s'était «propagé rapidement en raison de vents forts». Il a précisé par la suite qu'il était «maîtrisé pour le moment», bien que les équipes de pompiers continueraient de surveiller la zone.

Vote perturbé

Mark Carney a lui affirmé que le gouvernement travaillait en étroite collaboration avec les responsables de l'Alberta et les autorités locales. «Nos pensées accompagnent toutes les femmes et tous les hommes courageux touchés», a-t-il écrit sur X.

L'incendie a également perturbé le vote anticipé en vue de la consultation de lundi visant à décider de l'organisation, ou non, d'un futur référendum d'indépendance vis-à-vis du Canada de cette riche province pétrolière du pays. L'organisme de la province chargé de superviser la consultation électorale a indiqué que le bureau de vote anticipé de Wainwright avait été fermé.