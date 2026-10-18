Un incendie sur la base militaire de Wainwright, en Alberta, a fait des morts et des blessés, a annoncé samedi soir le ministre canadien de la Défense. Le feu, décrit comme de grande ampleur, reste sous surveillance.

Un «incident» sur une base militaire fait plusieurs morts au Canada

Un «incident» sur une base militaire fait plusieurs morts au Canada

ATS Agence télégraphique suisse

Un «incident» ayant provoqué un incendie sur une base militaire dans l'ouest du Canada a fait «des morts» et des blessés, a annoncé samedi soir le ministre de la défense, David McGuinty. Il a précisé «ne pas se souvenir d'un incident de ce genre dans un passé récent».

«Il y a eu à la fois des morts et des blessés à la suite d'un incident sur la base» de Wainwright dans l'Alberta, a ajouté le ministre.

«Nous aurons plus de choses à communiquer dans les heures et jours à venir» sur les circonstances de cet incident, a-t-il poursuivi. «C'est une situation délicate et en évolution».

«Incendie de grande ampleur»

Le premier ministre canadien Mark Carney avait évoqué plus tôt, dans un message sur le réseau social X, «un incident grave ayant provoqué un incendie de grande ampleur» sur la base.

Le feu a «franchi les limites de la base plus tôt dans la journée et a été activement pris en charge» par des pompiers venant de «multiples juridictions», a indiqué la municipalité de Wainwright sur les réseaux sociaux.

«L'incendie est toujours surveillé de très près», a assuré le ministre de la défense.