La Finlande interdit au pétrolier suspect de naviguer à cause de graves «défaillances»

Le pétrolier est suspecté d'appartenir à la flotte fantôme russe. Photo: AFP

Les autorités finlandaises ont annoncé mercredi avoir interdit de naviguer au Eagle S, un pétrolier soupçonné d'appartenir à la «flotte fantôme» russe et d'avoir causé des dégradations sur cinq câbles sous-marins, en raison de «graves défaillances».

Le navire, déjà saisi par la police dans le cadre de son enquête pour sabotage, ne pourra pas «opérer tant que les graves défaillances constatées (au cours de l'inspection technique) n'auront pas été corrigées», a indiqué l'agence des Transports et communications dans un communiqué. «Les inspecteurs de Traficom ont constaté 32 carences lors de l'inspection», a ajouté l'agence. Elles «sont liées à la sécurité incendie du navire, au dispositif de navigation et à la ventilation de la salle des pompes».

La réparation «nécessitera une assistance extérieure et prendra du temps», a déclaré Sanna Sonninen, directrice de la navigation maritime, citée dans le communiqué.

Accusé de sabotage

L'Eagle S, battant pavillon des îles Cook, est soupçonné d'avoir endommagé le 25 décembre un câble électrique et quatre câbles de télécommunications. Il se trouve actuellement à l'est d'Helsinki, à proximité de la ville portuaire de Porvoo.

Le pétrolier est accusé d'avoir intentionnellement laissé traîner son ancre sur plusieurs dizaines de kilomètres sur le fond marin, selon la police finlandaise. L'ancre a été remontée l'après-midi du 6 janvier et se trouve entre les mains des autorités finlandaises.

Interdits de quitter le territoire

Huit des marins du Eagle S sont suspectés par la police finlandaise d'être impliqués dans les dégradations des câbles et ont interdiction de quitter le territoire finlandais.

Une enquête est en cours en Finlande pour déterminer la nature exacte des dommages ainsi que le déroulé des événements. La police finlandaise a annoncé vendredi que l'enquête sous-marine était «presque terminée en ce qui concerne l'étude des fonds marins». La Suède et la Finlande, qui ont récemment rejoint l'Otan, sont particulièrement attentives aux incidents récurrents en mer Baltique.

Guerre hybride de Moscou

Un vraquier battant pavillon chinois, le Yi Peng 3, est dans le viseur de la justice suédoise dans l'enquête sur la rupture les 17 et 18 novembre de deux câbles de télécommunications dans les eaux suédoises.

Ces dégradations, ciblant les infrastructures énergétiques et de communication, s'inscrivent, selon des experts et responsables politiques, dans le contexte d'une «guerre hybride» menée par Moscou contre les pays occidentaux, dans ce vaste espace maritime bordé par plusieurs membres de l'Otan et par la Russie.

La «flotte fantôme» est un terme qui désigne des navires souvent vieillissants, mal assurés et opérés sous pavillon étranger, accusés d'être utilisés par la Russie pour contourner les sanctions occidentales en transportant son pétrole sous embargo.