DE
FR

En pleine crise politique
Le président de la Bulgarie, Roumen Radev, jette l'éponge

En pleine crise politique, le président de la Bulgarie, Roumen Radev, a annoncé lundi qu'il allait démissionner. Cette décision intervient à l'approche des élections législatives anticipées, qui auront lieu au printemps.
Publié: 19:09 heures
1/2
Roumen Radev a annoncé qu'il allait quitter ses fonctions de président de la République de Bulgarie.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le président bulgare Roumen Radev a annoncé lundi sa démission, à l'approche des élections législatives anticipées prévues au printemps, nouveau rebondissement dans la crise politique qui déstabilise le pays depuis cinq ans.

«Demain, je présenterai ma démission de mes fonctions de président de la République de Bulgarie», a déclaré Roumen Radev, 62 ans, dans une allocution officielle.

Depuis le soulèvement d'une partie des Bulgares contre la corruption, ce pays des Balkans – membre de l'Otan et, depuis le 1er janvier, de la zone euro – est plongé dans l'instabilité politique.

Corruption jugée endémique

A la mi-décembre 2025, le gouvernement de coalition mené par les conservateurs du GERB a démissionné après des manifestations dans la capitale, Sofia, et dans d'autres villes, soutenues par Roumen Radev, pour dénoncer la corruption.

A lire aussi
Le Premier ministre bulgare annonce la démission de son gouvernement
Sept élections en quatre ans
Le gouvernement bulgare a démissionné

Un gouvernement technique doit être nommé et la date du scrutin, attendu fin mars ou en avril, n'a pas encore été fixée. Ces législatives seront les huitièmes organisées en cinq ans dans ce pays des Balkans, le plus pauvre de l'Union européenne, confronté à une corruption jugée endémique.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus