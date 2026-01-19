En pleine crise politique, le président de la Bulgarie, Roumen Radev, a annoncé lundi qu'il allait démissionner. Cette décision intervient à l'approche des élections législatives anticipées, qui auront lieu au printemps.

Le président de la Bulgarie, Roumen Radev, jette l'éponge

Le président de la Bulgarie, Roumen Radev, jette l'éponge

AFP Agence France-Presse

Le président bulgare Roumen Radev a annoncé lundi sa démission, à l'approche des élections législatives anticipées prévues au printemps, nouveau rebondissement dans la crise politique qui déstabilise le pays depuis cinq ans.

«Demain, je présenterai ma démission de mes fonctions de président de la République de Bulgarie», a déclaré Roumen Radev, 62 ans, dans une allocution officielle.

Depuis le soulèvement d'une partie des Bulgares contre la corruption, ce pays des Balkans – membre de l'Otan et, depuis le 1er janvier, de la zone euro – est plongé dans l'instabilité politique.

Corruption jugée endémique

A la mi-décembre 2025, le gouvernement de coalition mené par les conservateurs du GERB a démissionné après des manifestations dans la capitale, Sofia, et dans d'autres villes, soutenues par Roumen Radev, pour dénoncer la corruption.

A lire aussi Sept élections en quatre ans Le gouvernement bulgare a démissionné

Un gouvernement technique doit être nommé et la date du scrutin, attendu fin mars ou en avril, n'a pas encore été fixée. Ces législatives seront les huitièmes organisées en cinq ans dans ce pays des Balkans, le plus pauvre de l'Union européenne, confronté à une corruption jugée endémique.