Un juge brésilien a ordonné jeudi que l'ancien président Jair Bolsonaro, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat, soit transféré dans une prison aux conditions «plus favorables» que celles de son lieu d'incarcération actuel.

ATS Agence télégraphique suisse

Un juge brésilien a ordonné jeudi le transfert de l’ancien président Jair Bolsonaro, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d’État, vers un établissement offrant des conditions de détention jugées plus favorables que celles de sa prison actuelle.

Détenu depuis fin novembre au siège de la Police fédérale à Brasilia, l'ancien dirigeant d'extrême droite, 70 ans, doit être conduit de façon «immédiate» au complexe pénitentiaire de Papuda, situé également dans la capitale, selon cette décision judiciaire consultée par l'AFP.