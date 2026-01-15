ATS Agence télégraphique suisse
Un juge brésilien a ordonné jeudi le transfert de l’ancien président Jair Bolsonaro, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d’État, vers un établissement offrant des conditions de détention jugées plus favorables que celles de sa prison actuelle.
Détenu depuis fin novembre au siège de la Police fédérale à Brasilia, l'ancien dirigeant d'extrême droite, 70 ans, doit être conduit de façon «immédiate» au complexe pénitentiaire de Papuda, situé également dans la capitale, selon cette décision judiciaire consultée par l'AFP.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Présenté par
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc