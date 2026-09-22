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Incitation à la haine
Pologne: arrestation d'un adolescent qui projetait un attentat contre une mosquée

Un adolescent de 17 ans a été arrêté en Pologne pour avoir planifié des attentats contre une école et une mosquée, selon le parquet antiterroriste. Fasciné par le nazisme, il possédait armes et objets à symbolique fasciste.
Publié: 15:33 heures
Le renseignement polonais a arrêté un adolescent de 17 ans fasciné par le nazisme.
Photo: NurPhoto
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AFP Agence France-Presse

Le renseignement intérieur polonais a arrêté un adolescent de 17 ans fasciné par le nazisme qui projetait un attentat contre une école et une mosquée, a annoncé mardi dans un communiqué le parquet antiterroriste. Pawel G. a été inculpé pour préparation d'un acte à caractère terroriste, promotion de contenus nazis et fascistes, incitation à la haine raciale et projet d'acquisition d'armes.

Les enquêteurs ont saisi à son domicile des couteaux, une baïonnette, ainsi que des livres et objets portant des symboles fascistes et nazis. L'analyse de ses téléphone et ordinateur a révélé «une correspondance portant notamment sur la planification d'attentats de masse, dont une attaque contre une école et une mosquée (...), l'acquisition d'armes, de munitions et de matériel militaire, et l'utilisation de grenades et de cocktails Molotov», précise le communiqué.

Deux autres interpellations

Dans un communiqué séparé, l'Agence de sécurité intérieure (ABW) souligne que deux autres mineurs ont été interpellés récemment en lien avec l'arrestation de Pawel G. Tous trois échangeaient avec des militants d'ultradroite sur Telegram et Discord, évoquant notamment des auteurs d'attentats antérieurs, dont un mineur de nationalité allemande, signalé par les enquêteurs aux services de renseignement de son pays.

«Les participants analysaient le mode opératoire des auteurs d'attentats terroristes et s'en inspiraient», selon l'ABW. Pawel G. encourt jusqu'à 15 ans de réclusion. Il nie les faits qui lui sont reprochés.

«Il n'y a et il n'y aura aucune indulgence pour le fascisme, la haine et la planification d'attentats sanglants en Pologne», a réagi sur X le ministre de la Justice, Waldemar Zurek, précisant que des explosifs avaient également été trouvés au domicile du principal suspect.

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