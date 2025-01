L'audience des Golden Globes a poursuivi son rebond cette année, avec plus de 10 millions de téléspectateurs, ont annoncé lundi leurs organisateurs. La cérémonie a sacré dimanche «Emilia Perez» de Jacques Audiard et «The Brutalist».

Selena Gomez et Jacques Audiard posent dans la salle de presse avec le prix du meilleur film pour «Emilia Perez». Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Plombées par la pandémie de Covid-19, puis par un scandale en 2021 révélant le racisme et la corruption de leurs membres, ces récompenses se sont profondément réformées et sont sur une pente ascendante. Avec 10,1 millions de téléspectateurs, la 82e cérémonie des Golden Globes a vu son audience augmenter de 7% par rapport à l'édition 2024.

Ces données préliminaires dévoilées lundi par la chaîne CBS confirment le rebond progressif des audiences, après le plus bas historique de 6,3 millions de téléspectateurs en 2023. Longtemps perçus comme un tremplin essentiel vers les Oscars et la soirée favorite d'Hollywood, les Golden Globes ont failli disparaître pour cause de scandales. La cérémonie avait été boycottée et privée de diffusion télévisée en 2022.

Rachetés la même année par un milliardaire, qui a profondément diversifié leur jury, les Globes ont été relancés sur la chaîne CBS en 2023, plutôt que NBC. Leur nouvelle mouture semble s'installer dans le paysage audiovisuel américain: parmi les grandes vedettes nominées dimanche soir, il n'y avait pas d'absent notable, signe que la cérémonie retrouve son lustre d'antan.

Grande diversité du palmarès

La soirée a sacré deux grands vainqueurs. «Emilia Perez», l'odyssée musicale de Jacques Audiard sur la transition de genre d'un trafiquant de drogue mexicain, a remporté quatre prix, dont celui de la meilleure comédie et «The Brutalist», long portrait d'un architecte survivant de l'Holocauste, qui tente de refaire sa vie aux États-Unis, a raflé trois récompenses, dont celle du meilleur film dramatique.

La cérémonie s'est également distinguée par la diversité de son palmarès, avec une statuette pour la Brésilienne Fernanda Torres ("Je suis toujours là") et la première récompense majeure de la carrière de Demi Moore, pour son rôle d'ancienne gloire droguée à un sérum de jouvence dans le film français «The Substance».

Première femme à présenter les Golden Globes en solo, l'humoriste Nikki Glaser a réussi son pari, en inondant la cérémonie de blagues bien senties. Au point que la presse américaine évoque déjà la possibilité qu'elle rempile à la prochaine édition. L'audience des Globes reste toutefois très inférieure à ses niveaux d'avant la pandémie. En 2020, plus de 18 millions de téléspectateurs avaient assisté à l'émission.