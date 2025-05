Après plus de 53 ans en orbite

La probabilité qu'un être humain soit blessé par la sonde Kosmos 482 est de une sur 100 milliards. Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Après plus de 53 ans en orbite autour de la Terre, une sonde spatiale soviétique va entamer une courbe rentrante dans l'atmosphère, probablement samedi. La trajectoire que prendront ses débris est imprévisible. Le risque que l'engin nous tombe sur la tête est cependant minime. Un blog de l'Agence spatiale européenne (ESA) estime la possibilité qu'un être humain soit blessé inférieure à une sur 100 milliards. A titre de comparaison, on aurait environ 65'000 fois plus de risque d'être frappé par la foudre.

La sonde Kosmos 482 a été lancée de Baïkonour en mars 1972 avec comme destination l'atmosphère de la planète Vénus. Quelques instants après le lancement, l'engin s'est cependant brisé en quatre. Deux morceaux se sont écrasés sur Terre mais l'atterrisseur, d'un poids de 500 kg, s'est retrouvé en orbite où il poursuit sa course depuis 53 ans. L'altitude à laquelle vole Kosmos 482 n'a cessé de diminuer au cours des années et le moment est venu où il ne pourra résister davantage à la gravité terrestre.

Un atterrissage en douceur est exclu

Selon les calculs les plus récents de l'organe européen d'observation, de détection et de surveillance des objets spatiaux (EU Space Surveillance and Tracking), la sonde s'écrasera samedi à 08h07. Une prévision qui comporte une marge d'erreur de plusieurs heures.

La possibilité que l'atterrisseur se désintègre totalement dans l'atmosphère est faible puisqu'il a été conçu pour se poser sur Vénus, planète particulièrement chaude et à l'atmosphère chargée de nuages de soufre. Le bouclier de titane de la sonde devrait remplir son office. Un atterrissage en douceur semble tout autant exclu dans la mesure où le parachute contenu dans la sonde ne doit plus être opérationnel.