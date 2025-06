il y a 43 minutes

Jordanie: l'armée intercepte des drones et missiles dans son espace aérien

L'armée jordanienne a déclaré avoir intercepté des drones et des missiles qui avaient violé son espace aérien, après que l'Iran a averti qu'il n'y aurait «aucune limite» dans sa réponse à l'attaque lancée ce vendredi sur son territoire par Israël.

«Des avions de la Royal Air Force et des systèmes de défense aérienne ont intercepté vendredi matin un certain nombre de missiles et de drones qui ont pénétré dans l'espace aérien jordanien», a déclaré un communiqué de l'armée. Plus tôt, des sirènes avaient retenti à Amman, la capitale, le gouvernement appelant les habitants à rester chez eux.

Lors de la dernière attaque, en octobre 2024, de nombreux drones et missiles tirés depuis l'Iran vers Israël avaient été interceptés dans l'espace aérien jordanien. «La Jordanie n'a pas permis, et ne permettra pas, la moindre violation de son espace aérien», a déclaré ce vendredi le porte-parole du gouvernement, Mohammad Momani, réaffirmant que «le royaume ne sera pas un champ de bataille pour quelque conflit que ce soit.»

Le gouvernement a également condamné l'attaque israélienne contre l'Iran, le porte-parole de la diplomatie jordanienne Sufian Qudah mettant en garde contre «les conséquences d'une telle escalade.» La Jordanie a qualifié l'attaque israélienne «de violation flagrante de la souveraineté d'un Etat membre de l'ONU» et une «violation manifeste» du droit international.

Source: AFP