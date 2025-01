L'élection de Joseph Aoun à la présidence libanaise marque l'arrivée d'un militaire respecté au pouvoir. Son intégrité et ses liens internationaux sont salués, mais son manque d'expérience politique soulève des questions.

Le chef de l'armée du Liban a été nommé président, une personnalité qui fait consensus. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le commandant en chef de l'armée libanaise, Joseph Aoun, élu jeudi président de la République, n'a aucune expérience politique mais tire profit de sa position à la tête d'une des institutions les plus respectées du pays, miné par les crises politique et financière.

Le général, qui célébrera vendredi son 61e anniversaire, jouit par ailleurs du soutien de plusieurs puissances étrangères comme les Etats-Unis et de l'Arabie saoudite.

Il a été élu jeudi par les députés lors d'un deuxième tour de scrutin alors que le Liban était privé depuis plus de deux ans d'un chef de l'Etat en raison des profondes divergences entre blocs politiques.

Un militaire respecté

Le général Aoun, qui n'a aucun lien familial avec le président sortant Michel Aoun, dirige depuis mars 2017 une institution qui a pu rester à l'écart des dissensions confessionnelles et politiques qui déchirent le pays.

Au sein de l'armée, il a su manœuvrer pour surmonter les crises, notamment un effondrement économique qui a frappé de plein fouet la solde de ses 80.000 soldats, l'obligeant à accepter des aides internationales pour préserver son institution.

Depuis un accord de cessez-le-feu fin novembre mettant fin à la guerre entre le puissant mouvement Hezbollah et Israël, l'armée a la tâche délicate d'assurer le respect de la trêve. Elle se déploie progressivement dans les zones frontalières du sud à mesure que l'armée israélienne s'en retire, un processus qui doit être achevé au 26 janvier.

Un rôle dans la trêve avec Israël

Conformément à l'accord, seuls l'armée libanaise et les Casques bleus de l'ONU doivent être déployés dans le sud. Les combattants du Hezbollah doivent se retirer vers des régions plus au nord et abandonner leurs armes lourdes.

Intervenant dans le fief du Hezbollah, qui a promis une «coopération totale», le chef de l'armée doit veiller à préserver le précaire équilibre social et confessionnel du jeu politique libanais: ne pas fâcher le mouvement pro-iranien sans s'attirer les foudres de ses détracteurs.

Le militaire au verbe laconique, chauve et à la carrure solide, peut compter sur son réseau tissé à travers l'ensemble de la classe politique libanaise, mais aussi ses contacts avec les capitales occidentales, Paris et Washington en tête.

Personnalité conciliante

«Il a la réputation d'être un homme intègre», indique à l'AFP le politologue Karim Bitar. «Au sein de l'armée libanaise, il est perçu comme quelqu'un de dévoué, qui défend l'intérêt national, et qui essaye de consolider l'institution, la seule encore épargnée par le confessionnalisme et qui tient encore debout», ajoute-t-il.

Mohanad Hage Ali, du think-tank Carnegie pour le Moyen-Orient, souligne ses «liens avec les Etats-Unis», l'armée libanaise étant financièrement soutenue par Washington.»Il a entretenu des relations avec tout le monde, mais il a souvent été critiqué par les médias affiliés au Hezbollah» justement pour cette connexion américaine, ajoute-t-il.

Outre l'allié américain, l'institution a reçu des aides du Qatar ou de la France. Une conférence internationale organisée à Paris en octobre a permis de lever 200 millions de dollars pour l'armée, un soutien vital: au plus fort de la crise économique en 2020, l'armée avait même dû retirer la viande des repas servis à ses militaires.

Son manque d'expérience interroge

«Tout le monde reconnaît son bilan sans faute à la tête de l'armée», indique à l'AFP un diplomate occidental. «Mais peut-il se muer en politicien? C'est la question.»

A l'aise en français et en anglais, le général Aoun est père de deux enfants. Il est issu de la communauté chrétienne maronite, à laquelle la présidence est réservée, en vertu du partage confessionnel du pouvoir qui accorde aux musulmans sunnites le poste de Premier ministre et aux musulmans chiites celui de président du Parlement.

Pour M. Bitar, «même parmi ceux qui le respectent, nombreux sont ceux» qui étaient opposés à son élection, «essentiellement parce qu'il vient de l'armée». Car certains ex-présidents au profil similaire ont laissé aux Libanais «un arrière-goût amer», ajoute-t-il. Sans compter que cela pourrait entériner l'idée que le chef de l'armée peut «systématiquement devenir président».

Michel Aoun était aussi un ancien commandant des forces armées libanaises, et ses trois prédécesseurs étaient également issus des rangs de l'institution militaire.