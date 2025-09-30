Séisme de magnitude 6,9 au large des Philippines

Un séisme de magnitude 6,9 a frappé le centre des Philippines mardi soir, endommageant des bâtiments et coupant l'électricité. Les autorités ont mis en garde contre une possible perturbation du niveau de la mer, exhortant les habitants à rester loin des côtes.

L'épicentre du séisme a été localisé à environ 11 kilomètres à l'est-sud-est de Calape, une municipalité de la province de Bohol qui compte environ 33.000 habitants. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 6,9 s'est produit mardi soir au large du centre des Philippines, endommageant des bâtiments et des routes et coupant l'électricité dans certaines régions, sans que des victimes n'aient été signalées dans l'immédiat. Le bureau local de sismologie a mis en garde contre une possible «perturbation mineure du niveau de la mer» et a exhorté les habitants des îles centrales de Leyte, Cebu et Biliran à «rester loin de la plage et ne pas se rendre sur la côte».

L'épicentre du séisme a été localisé à environ 11 kilomètres à l'est-sud-est de Calape, une municipalité de la province de Bohol qui compte environ 33.000 habitants. Le Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique a indiqué qu'"il n'y a pas de menace de tsunami due à ce tremblement de terre» et qu'«aucune action n'est requise».

«Nous avons ressenti la secousse ici, dans notre caserne, c'était très fort», a dit à l'AFP Joey Leeguid, pompier de Cebu, depuis la ville de San Fernando. «Nous avons vu notre casier bouger de gauche à droite. Nous avons eu un léger vertige, mais nous allons tous bien maintenant.» Martham Pacilan, un habitant de 25 ans de la station balnéaire de Bantayan, près de l'épicentre, se trouvait sur la place de la ville, près d'une église, lorsque le séisme a frappé.

«J'ai entendu un grand bruit provenant de l'église, puis j'ai vu des pierres tomber. Heureusement, personne n'a été blessé», a-t-elle raconté à l'AFP. «J'étais sous le choc et ai paniqué, mais je ne pouvais plus bouger. J'attendais que la secousse cesse.»

«Rester vigilants»

«J'avais l'impression que nous allions tous tomber. C'est la première fois que je vis ça», a témoigné Agnes Merza, aide-soignante à Bantayan. «Les voisins sont tous partis en courant. Mes deux assistants adolescents se sont cachés sous une table, car c'est ce qu'on leur avait appris chez les scouts», a raconté à l'AFP cette femme de 65 ans.

Le gouvernement provincial de Cebu a signalé l'effondrement d'un bâtiment commercial et d'une école à Bantayan, ainsi que des dégâts sur plusieurs routes villageoises. Cependant, le séisme ayant frappé à 21H59 heure locale (13H59 GMT), les bâtiments étaient probablement inoccupés à ce moment-là.

Le séisme a provoqué des coupures de courant à Cebu et dans les îles centrales voisines, a indiqué la société gestionnaire du réseau électrique des Philippines dans un avis, ajoutant qu'elle évaluait encore l'étendue des dégâts. Dans un message vidéo diffusé en direct sur son compte Facebook officiel, la gouverneure de la province de Cebu, Pamela Baricuatro, a exhorté les habitants à «rester calmes et à se déplacer vers les zones dégagées, à se tenir à l'écart des murs ou des structures susceptibles de s'effondrer et à rester vigilants face aux répliques».

Elle a indiqué que le gouvernement provincial évaluait la situation et contactait les autorités municipales. L'Institut d'études géologiques américain (USGS) avait annoncé une magnitude de 7,0, avant de la revoir à la baisse.

Les Philippines connaissent une activité sismique fréquente en raison de leur position sur la Ceinture de feu du Pacifique. La plupart des secousses sont trop faibles pour être ressenties par les humains, mais des séismes puissants et destructeurs surviennent de manière aléatoire.