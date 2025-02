A partir du 1er mai, tous les citoyens non thaïlandais devront remplir un formulaire en ligne pour entrer dans le royaume. Ce nouveau système vise à améliorer l'expérience de voyage en Thaïlande ainsi qu'à garantir la sécurité des touristes étrangers dans le pays.

Destination de rêve pour beaucoup, la Thaïlande va instaurer un nouveau formulaire pour entrer sur son territoire. Photo: Shutterstock

Daniel Kestenholz

C'est une nouveauté importante pour les voyageurs et résidents de Thaïlande. A partir du 1er mai, tous les citoyens non thaïlandais qui entrent dans le royaume devront remplir un nouveau formulaire en ligne.

Limiter l'attente à la frontière

Ce système numérique, appelé Thailand Digital Arrival Card (TDAC), remplace l'ancien formulaire d'entrée TM6, qui a été supprimé en 2022. Celui-ci devait être rempli à la main et provoquait de longues files d'attente à la frontière. Un problème que la Thaïlande espère résoudre avec le système numérique TDAC.

Les voyageurs, y compris les résidents de longue durée, doivent indiquer leurs données personnelles habituelles ainsi que les lieux et la durée de séjour prévus avant d'entamer leur voyage. Toutes les autorités thaïlandaises concernées auront accès à ces données, ce qui devrait améliorer la sécurité des voyageurs, comme l'a expliqué le ministère compétent.

Un meilleur suivi des voyageurs

Avec ce formulaire en ligne, la Thaïlande souhaite renforcer la confiance dans la sécurité locale. Il s'agit de lutter contre les perceptions négatives et de renforcer l'image de la Thaïlande en tant que destination touristique de classe mondiale.

Les données doivent en outre contribuer à un meilleur suivi des touristes pendant leur séjour. Les autorités ne donnent pas de détails sur la manière dont cela sera fait. Il est possible que le suivi se fasse via l'adresse indiquée dans le formulaire en ligne. Il n'est cependant pas clair si les touristes devront s'enregistrer sur place, comme c'est déjà le cas pour les étrangers titulaires d'un permis de séjour. Ces derniers doivent se présenter aux autorités tous les 90 jours.

Selon des informations non confirmées, une application est en cours de développement pour permettre aux voyageurs d'effectuer leurs déclarations obligatoires via leur propre téléphone portable. Les milieux touristiques craignent qu'une telle application puisse être utilisée à des fins de traçage. Pendant la crise du Covid-19, l'application ThailandPlus était liée au tracking et était alors obligatoire. Dans un premier temps, le nouveau système TDAC sera lancé sans application.

Une destination appréciée des criminels

Avec la nouvelle réglementation, la Thaïlande cherche également des moyens de lutter contre la criminalité croissante des étrangers dans le royaume. Le pays, avec ses plages de rêve, ses temples imposants et sa délicieuse cuisine, est littéralement submergé par les visiteurs.

Des groupes organisés d'escrocs venus d'Asie opèrent depuis le pays. Depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreux Russes et Ukrainiens se régalent dans ce paradis de vacances d'Asie du Sud-Est, sans se conformer aux règles et aux lois locales. De plus, des criminels recherchés se cachent souvent en Thaïlande. De nombreux étrangers se rendent également coupables de délits en acceptant des emplois sans disposer des documents de travail nécessaires.

Report de la taxe touristique

Une taxe d'entrée de 300 bahts (8 francs), prévue depuis des années, devrait toujours être reportée, selon le ministère. On veut d'abord se concentrer sur le nouveau système et s'assurer que tout se déroule sans problème dans ce contexte.

Malgré les nouvelles règles d'enregistrement, les ressortissants suisses désireux de se rendre dans le pays continuent de bénéficier d'un droit de séjour sans visa de 60 jours. Celui-ci peut être prolongé de 30 jours sur place.