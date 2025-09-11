Le siège du parti démocrate se trouve non loin du Capitole américain.
Photo: Google maps
Une alerte à la bombe a visé le siège du Parti démocrate à Washington D.C., rapporte Sky News sur X. «La police de Washington D.C. intervient après une menace d’explosif au quartier général du Democratic National Committee. Le bâtiment est en cours de fouille, mais aucun engin explosif n’a été découvert jusqu’ici», précise la chaîne.
Un peu plus tôt, le journaliste Burgess Everett avait indiqué sur X que des policiers s’étaient déployés autour du siège des démocrates. Les élus et le personnel ont été invités à s’éloigner des lieux.
Développement suit
