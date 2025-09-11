Dernière mise à jour: il y a 17 minutes

Publié: il y a 35 minutes

La police du Capitole américain a réagi jeudi à un incident survenu au siège du parti démocrate à Washington D.C., comme l'écrit sur X le journaliste Burgess Everett. Les employés sont avertis et priés de rester à l'écart.

Intervention en cours pour un «incident» au QG du parti démocrate

Le siège du parti démocrate se trouve non loin du Capitole américain. Photo: Google maps

Une alerte à la bombe a visé le siège du Parti démocrate à Washington D.C., rapporte Sky News sur X. «La police de Washington D.C. intervient après une menace d’explosif au quartier général du Democratic National Committee. Le bâtiment est en cours de fouille, mais aucun engin explosif n’a été découvert jusqu’ici», précise la chaîne.

Un peu plus tôt, le journaliste Burgess Everett avait indiqué sur X que des policiers s’étaient déployés autour du siège des démocrates. Les élus et le personnel ont été invités à s’éloigner des lieux.

Développement suit