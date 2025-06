Tesla perd 153 milliards de dollars en une journée à cause de Trump

Aucun doute qu'Elon Musk ne sera pas fier de ce record: Tesla a perdu 153 milliards de dollars en une seule journée. Une somme astronomique et une perte inédite en bourse pour la firme automobile! La rupture spectaculaire de Trump et Musk cette nuit en est évidemment la cause. Le président des USA est allé jusqu'à menacer les business du milliardaire qui l'a pourtant tant soutenu jusqu'ici: «Le plus simple pour économiser des milliards et des milliards de dollars dans notre budget serait d'annuler les subventions et contrats gouvernementaux» du patron de Tesla et SpaceX.

Au total, l'action Tesla a perdu 14 %, clôturant à 285 dollars par action. Depuis le début de l'année, le constructeur de voitures électriques a perdu jusqu'à 25 % de sa valeur.