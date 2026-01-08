La banque cambodgienne Prince, fondée par Chen Zhi, a été placée en liquidation par la Banque centrale. L'extradition du magnat vers la Chine suit son accusation de diriger des centres de travail forcé.

AFP Agence France-Presse

La banque cambodgienne Prince, fondée par le magnat d'origine chinoise Chen Zhi, a été placée en liquidation, a annoncé jeudi la Banque centrale cambodgienne au lendemain de l'extradition vers la Chine de cet homme accusé de superviser des centres de travail forcé pour des cyberarnaques.

«La Banque nationale du Cambodge souhaite informer le public que la Prince Bank Plc. a été placée en liquidation, conformément aux lois du Royaume du Cambodge, a indiqué l'institution dans un communiqué. Par conséquent, Prince Bank Plc. est désormais suspendue de fournir de nouveaux services bancaires, y compris la réception de dépôts et l'octroi de crédits.»

Les clients de Prince peuvent tout de même «retirer leur argent normalement en préparant les documents nécessaires au retrait», a précisé la Banque centrale cambodgienne. Les autorités cambodgiennes ont annoncé mercredi soir l'arrestation et l'extradition de trois ressortissants d'origine chinoise, dont Chen Zhi, «dans le cadre de la coopération en matière de lutte contre la criminalité transnationale».

Le groupe rejette ces accusations

Les autorités chinoises n'ont pas commenté cette extradition dans l'immédiat, et le ministère américain de la Justice, contacté par l'AFP, a refusé de le faire. Les autorités américaines ont inculpé Chen Zhi en octobre, l'accusant d'avoir dirigé des opérations dans des camps de travail forcé à travers le Cambodge.

Le groupe Prince, qui rejette ces accusations, est l'un des plus importants conglomérats cambodgiens. Il opère depuis 2015 dans plus de 30 pays dans les domaines de l'immobilier, des services financiers et de la consommation.

Selon des experts, le Cambodge abrite des dizaines de centres d'escroquerie, au sein desquels des milliers de personnes se livrent à des arnaques en ligne -- certaines de leur plein gré, d'autres étant victimes de trafic d'être humain.