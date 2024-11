Le président turc accuse Ekrem Imamoglu d'avoir proféré des «accusations infondées et des calomnies» à son encontre. Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

Dans sa plainte, Recep Tayyip Erdogan accuse Ekrem Imamoglu d'avoir proféré des «accusations infondées et des calomnies» à son encontre, portant atteinte à sa réputation et incitant à la haine. Il réclame des dommages et intérêts d'un million de lires turques (environ 27'000 euros), a indiqué l'agence de presse gouvernementale Anadolu.

Le maire d'Istanbul, figure clé du CHP, premier parti de l'opposition turque, a participé jeudi soir à un rassemblement pour dénoncer l'arrestation et le remplacement d'un élu d'arrondissement d'Istanbul accusé de terrorisme. Il n'était pas possible d'établir dans l'immédiat quels propos ont fait l'objet d'une plainte de la part du président turc, mais les documents du tribunal cités par Anadolu indiquent qu'Ekrem Imamoglu «a agi avec la volonté d'humilier le président en public».

Élu maire d'Istanbul en 2019 en mettant fin à 25 années de domination de Recep Tayyip Erdogan et de son parti sur la mégapole turque, Ekrem Imamoglu est souvent présenté comme son plus grand rival politique et il est attendu qu'il se présente à l'élection présidentielle de 2028. Il y a deux ans, un tribunal l'a condamné à plus de deux ans et demi de prison et à une interdiction de vie politique pour avoir qualifié d'"idiots» ceux qui avaient invalidé une première élection à la mairie d'Istanbul, trois mois plus tôt en 2019. Ekrem Imamoglu, qui a fait appel de cette décision, a toutefois conservé ses fonctions de maire.