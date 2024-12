Accès à l'eau restreint à Gaza: Israël accusé «d'actes de génocide»

Blinken a «bon espoir» d'un cessez-le-feu à Gaza mais ne fait pas de pronostics

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken dit avoir «bon espoir» d'arriver à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza pendant ces derniers jours à son poste, avant le retour de Donald Trump, mais a refusé de faire des pronostics.

«J'ai bon espoir. Il le faut. Nous allons utiliser chaque minute de chaque jour de chaque semaine qu'il nous reste pour essayer de faire avancer les choses» a déclaré Antony Blinken, qui quittera ses fonctions le 20 janvier.

Antony Blinken a «bon espoir» d'un cessez-le-feu à Gaza. Photo: AFP

Lors d'une intervention devant le prestigieux centre de réflexion Council on Foreign Relations à New York, il a toutefois refusé de faire des pronostics après plusieurs déceptions passées et plus d'un an de guerre dans le territoire palestinien assiégé par Israël. «Je ne veux pas me risquer à donner des probabilités (...) Il faut que cela réussisse. Il faut que les gens rentrent chez eux», a-t-il dit, en référence aux otages détenus à Gaza.

Source: AFP