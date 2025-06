Un cessez-le-feu serait «proche» à Gaza selon Trump

MSF accuse la fondation GHF de causer des «massacres à la chaîne»

L'organisation Médecins sans frontières (MSF) a demandé vendredi le démantèlement de la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), affirmant que ce dispositif «est un simulacre de distribution alimentaire qui produit des massacres à la chaîne». Celle-ci a une filiale à Genève.

«Le dispositif de distribution alimentaire à Gaza, élaboré et financé par Israël et les Etats-Unis et lancé il y a un mois, semble conçu pour humilier les Palestiniens en les forçant à choisir entre mourir de faim et risquer leur vie pour obtenir une quantité dérisoire de nourriture», dénonce MSF dans un communiqué.

Les équipes médicales de MSF reçoivent chaque jour des personnes qui ont été tuées ou blessées alors qu'elles tentaient de se procurer de la nourriture dans l'un des sites, et ont constaté, au fil des distributions, une forte augmentation des blessés par balle.

L'ONU et des ONG humanitaires ont sévèrement critiqué la GHF et refusent de travailler avec elle, en raison de préoccupations concernant ses procédés et sa neutralité.

Compte tenu des restrictions imposées aux médias par Israël à Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain de guerre, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les bilans fournis par les organisations opérant sur place.

