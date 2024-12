A Gaza, «les opérations humanitaires sont devenues impossibles»

L'émir du Koweït appelle à un «cessez-le-feu immédiat» à Gaza lors d'un sommet du Golfe

L'émir du Koweït a appelé dimanche à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza lors d'un sommet du Conseil de coopération du Golfe (CCG), après plus de 13 mois de guerre entre Israël et le mouvement islamiste Hamas dans le territoire palestinien.

«Nous appelons à fournir une protection internationale pour les civils innocents et à garantir l'ouverture de corridors sûrs et l'arrivée d'une aide humanitaire urgente», a déclaré Mechal al-Ahmad al-Sabah aux six membres du conseil des Etats du Golfe rassemblés dans son pays. La réunion du CCG se tient dans un contexte d'incertitude aiguë au Moyen-Orient, marqué par la guerre à Gaza et les affrontements récents meurtriers entre Israël et le Hezbollah au Liban.

L'émir du Koweït a critiqué une politique de «deux poids, deux mesures dans l'application des lois, chartes et résolutions internationales» ayant «entraîné l'extension de l'occupation israélienne et la déstabilisation» de la région.

Il a aussi exprimé son optimisme quant au cessez-le-feu entré en vigueur mercredi entre Israël et le Hezbollah, estimant qu'il pourrait contribuer à réduire les tensions.

Source: AFP