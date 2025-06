Explosion en Chine dans une usine de feux d'artifices

Une explosion dans une usine chinoise de feux d'artifices fait neuf morts et 26 blessés. L'intervention se déroule difficilement due à la localisation du site, se trouvant en montagne loin d'un point d'eau.

9 morts et 26 blessés

Une explosion dans une usine chinoise de feux d'artifices fait neuf morts et 26 blessés (Image d'archive). Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

Une explosion dans une usine de feux d'artifices du centre de la Chine a fait neuf morts et 26 blessés, a indiqué ce mardi un média d'Etat, les secours se poursuivant dans des conditions difficiles. La catastrophe s'est produite lundi peu avant 08H30 (00H30 GMT) sur un site industriel des environs de Changde, ville de la province du Hunan, a indiqué la radio publique China National Radio (CNR).

Les équipes de secours restent mobilisées sur place, a rapporté CNR, décrivant une situation «complexe» car de nouvelles explosions pourraient compromettre leur intervention. La difficulté était accentuée par la localisation du site dans «une zone montagneuse dépourvue de point d'eau important», a-t-elle précisé.

Le ministère de la Gestion des urgences, qui a dépêché une équipe sur place pour superviser les secours, a appelé à «tout mettre en oeuvre pour déterminer au plus vite la cause de l'explosion et identifier les responsables», selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle.