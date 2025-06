Vastes évacuations en Turquie face aux incendies

Plus de 50'000 personnes ont été évacuées en Turquie après de violents incendies de forêt dans l’ouest et le sud-ouest du pays. Le district de Seferihisar, à Izmir, est le plus touché. Des vents jusqu’à 117 km/h ont favorisé la propagation rapide des flammes.

Plus de 50'000 personnes ont été évacuées dans l’ouest et le sud-ouest du pays. Le district de Seferihisar, à Izmir, est le plus touché. Photo: Anadolu via Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Plus de 50'000 personnes ont été évacuées après les incendies de forêt qui ont principalement touché les provinces d'Izmir, de Manisa dans l'ouest et de Hatay dans le sud-ouest, a annoncé lundi l'Agence turque de gestion des catastrophes (AFAD). Ce sont au total 41 localités qui sont concernées.

Le district de Seferihisar, dans la province d'Izmir, a été le plus durement touché par les feux qui ravagent la zone depuis dimanche. 42'300 personnes ont été évacuées de six localités de Seferihisar, tandis que 2936 et 1500 personnes ont dû être déplacées des provinces de Manisa et de Hatay, a précisé l'agence.

79 personnes ont été brièvement hospitalisées. 132 habitations et un commerce ont été endommagés par le feu dans le province d'Izmir, tandis qu'à Bilecik 64 habitations, trois commerces et vingt étables ont été touchés, a affirmé l'agence.

Des vents violents responsables d'une propagation rapide

La lutte contre les flammes se poursuivait lundi matin dans les provinces d'Izmir et de Manisa, où des habitations et zones industrielles sont touchées depuis dimanche par un incendie de forêt. Un feu de forêt a éclaté lundi près du centre ville de Hatay provoquant la panique au sein de la population, selon les médias turcs.

Déclenché vers 13h00 dimanche, l'incendie de forêt de la province d'Izmir s'est rapidement propagé en raison de vents qui ont atteint entre 70 et 117 km/h, a affirmé dimanche le gouverneur d'Izmir Süleyman Elban.

Source: ATS