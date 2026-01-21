DE
FR

286 jours dans l'espace
L'astronaute bloquée neuf mois dans l'ISS prend sa retraite

Suni Williams a pris sa retraite, annonce la Nasa. L'astronaute américaine est célèbre pour son séjour prolongé de 286 jours dans l'espace en 2024-2025.
Publié: il y a 14 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
1/2
L'astronaute américaine Suni Williams prend sa retraite.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'astronaute américaine Suni Williams, dont le séjour dans l'espace initialement prévu pour durer huit jours avait duré neuf mois à cause de défaillances techniques dans le vaisseau qui devait la ramener sur Terre, a pris sa retraite fin décembre, a annoncé mardi la Nasa. L'astronaute était devenue célèbre avec son collègue Butch Wilmore quand leur voyage aller-retour vers la Station spatiale internationale (ISS), qui devait durer huit jours en juin 2024, s'était prolongé au-delà de neuf mois, bien plus longtemps que les rotations classiques d'environ six mois.

Les deux vétérans de l'espace avaient vu leur séjour s'éterniser en raison des problèmes détectés sur le système de propulsion du vaisseau spatial Boeing Starliner, qui effectuait avec eux son premier vol habité. La situation avait conduit la Nasa à décider à l'été 2024 de ramener le vaisseau de Boeing à vide sur Terre et de faire revenir les deux astronautes par l'entremise de SpaceX, l'entreprise du multimilliardaire Elon Musk.

Trois missions dans l'ISS

Les deux astronautes avaient pu finalement revenir sur Terre en mars 2025 après 286 jours dans l'espace. Leur périple avait pris une tournure politique avec le retour au pouvoir du président républicain Donald Trump, ce dernier accusant son prédécesseur démocrate Joe Biden d'avoir volontairement «abandonné» les deux infortunés. Suni Williams, 60 ans, avait rejoint la Nasa en 1998. Elle a été «une pionnière des vols spatiaux habités, façonnant l'avenir de l'exploration grâce à son leadership à bord de la station spatiale», a déclaré Jared Isaacman, directeur de la Nasa, dans un communiqué.

Suni Williams a participé à trois missions à bord de l'ISS, la première ayant eu lieu en 2006. Au cours de sa carrière, Suni Williams a passé 608 jours dans l'espace, ce qui représente le deuxième plus long temps cumulé passé dans l'espace dans l'histoire de la Nasa, a indiqué l'agence spatiale. Elle a également enregistré le plus long temps de sortie extravéhiculaire de toutes les femmes astronautes, soit 62 heures et 6 minutes, ce qui représente le quatrième plus long temps de tous les astronautes de la Nasa.

