Une explosion dans un arsenal à Cuba tue 13 militaires

Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement cubain a annoncé mercredi la mort de 13 membres des Forces armées révolutionnaires de Cuba (FAR), portés disparus après une explosion il y a une semaine dans un dépôt d'armes et de munitions dans l'est du pays. «Il est officiellement déclaré que les 13 camarades sont décédés», indique le ministère des Forces armées révolutionnaires (Minfar) dans un communiqué publié dans le quotidien d'Etat Granma.

L'explosion s'est produite le 7 janvier à Melones, à 730 km à l'est de La Havane et avait entraîné l'évacuation de plus de 1200 habitants des environs. Les 13 militaires – neuf soldats, deux sous-officiers et deux officiers – avaient initialement été portés disparus.

«Conformément aux travaux réalisés et aux analyses des spécialistes, il a été conclu que le lieu de l'accident est inaccessible et qu'il n'y a donc aucune possibilité de vie sur place», ajoute le ministère, qui évoque dans son communiqué «une panne électrique provoquée par un court-circuit à l'intérieur de l'installation» comme «cause probable» de l'explosion.