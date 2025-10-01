Un gang pédocriminel écroué au Royaume-Uni

Un tribunal de Manchester a condamné sept hommes à des peines allant de 12 à 35 ans de prison pour l'exploitation sexuelle de deux jeunes filles vulnérables. Le chef du groupe a reçu la peine la plus sévère dans cette affaire qui a choqué le Royaume-Uni.

AFP Agence France-Presse

Sept hommes ont été condamnés à des peines allant de 12 à 35 ans de prison pour des viols commis pendant cinq ans sur deux jeunes filles qu'ils avaient transformées en esclaves sexuelles, dans l'une des affaires de gangs pédocriminels qui ont secoué le Royaume-Uni.

«Ces deux filles étaient extrêmement vulnérables (...), elles ont été passées de main en main à des fins sexuelles, maltraitées, humiliées, avilies», a déclaré le juge Jonathan Seely, du tribunal de Manchester. Le chef de ce groupe, Mohammed Zahid, a été condamné à 35 ans de prison, la peine la plus lourde.

Pendant plusieurs décennies, dans plusieurs villes anglaises, des groupes d'hommes majoritairement d'origine pakistanaise s'en sont pris à des filles et jeunes filles, pour la plupart blanches et issues de milieux défavorisés. Plus d'une centaine d'hommes ont déjà été condamnés, les victimes sont estimées à plusieurs milliers, et la police et les services sociaux ont été sévèrement critiqués pour avoir échoué à les protéger.